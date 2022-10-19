Военная спецоперация на Украине 19 октября 2022: прямая онлайн-трансляция Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 19 октября 2022 года.

Министерство обороны РФ заявило, что Вооруженные силы (ВС) Российской Федерации уничтожили станцию космической связи правительства Украины в Одесской области. Также в заявлении российского военного ведомства сообщатся об уничтожении российской артиллерией трех радиолокационных станция (РЛС) и зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300.

В министерстве обороны России сообщили об успешных наступательных действиях российских военных в Харьковской области Украины. В частности, отмечается, что Вооруженным силам РФ за минувшие сутки уже удалось освободить один из населенных пунктов на Купянском направлении.

Солдаты украинской армии совершили как минимум два военных преступления, расстреляв и пытав российских военнопленных в Харьковской и Киевской областях в марте 2022 года, отмечается в опубликованным докладе Комиссии СПЧ ООН по расследованию на Украине.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что с 10 октября текущего года в стране было разрушено 30% электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии на Украине.