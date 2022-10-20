Профессионалы, которые создают будущее России: От детских технопарков до научных разработок на мировом уровне

В «Кванториумах» и «IT-Кубах» школьников учат не просто быть на «ты» с роботами - они сами их собирают и программируют. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Блокчейн и метавселенные, нейротехнологии и дополненная реальность, интернет вещей и искусственный интеллект, облачные вычисления и 3D-печать… Еще недавно эти технологии были привилегией ученых и визионеров. Сейчас во многом стали частью повседневной жизни. И нередко подростки осваивают их раньше, чем родители. Что вполне логично: ведь именно нынешние школьники, студенты колледжей и вузов - это будущие специалисты, которым предстоит развивать новые технологии, науку и современное производство.

Эксперты в один голос говорят о том, что главное условие для прогресса в XXI веке - подготовка квалифицированных профессионалов с новым уровнем знаний и навыков. Выращивать такие кадры, по мнению представителей образовательного сообщества и реального сектора экономики, нужно уже со школы.

Система подготовки современных специалистов сейчас выстраивается в России благодаря национальному проекту «Образование».

ШКОЛЬНИКИ: РАЗВИВАЕМ ТАЛАНТЫ

Первое звено в этой системе - развитие талантов детей и подростков. Независимо от доходов родителей и от того, где семья живет - в столице или небольшом провинциальном городке. По всей стране благодаря национальному проекту «Образование» появляются центры дополнительного образования, где школьники занимаются бесплатно: «Кванториумы», «IT-Кубы» и «Дома научной коллаборации».

- За последние 5 лет нам удалось охватить дополнительным образованием технической направленности намного больше детей: вместо 800 тысяч в 2016 году 2,3 миллиона детей в 2021 году. Традиционно востребованы робототехника и информационные технологии. Можно отметить растущую популярность естественнонаучной направленности: агробиотехнологии, экопросвещение, технологии зеленой энергетики, - рассказывает Ирина Кузнецова, куратор образовательных программ детских технопарков «Кванториум», центров цифрового образования «IT-Куб» и центров «Дом научной коллаборации».

В детских технопарках «Кванториум» ждут детей и подростков от 5 до 18 лет. Сегодня по всей стране технопарков уже 184, а к 2024 году станет 428. Ученики выбирают одно из 14 направлений (квантумов), в том числе «Биоквантум», «Аэроквантум», «Космоквантум», «Промдизайнквантум»… К примеру, школьники, выбравшие VR/AR-квантум, осваивают объемную визуализацию и программирование, работают с виртуальной, дополненной и смешанной реальностью, проводят виртуальные туры, учатся создавать анимированные трехмерные модели, снимать и монтировать панорамные видео. А на «Геоквантуме» работают с космическими снимками, данными GPS/ГЛОНАСС, строят 3D-города. Многие взрослые позавидуют таким умениям!

«Дома научной коллаборации» - это центры научного дополнительного образования для школьников, работающие в университетах.

В «ДНК» школьники занимаются с настоящими учеными, проводят свои исследования и могут участвовать во «взрослых» проектах, предлагают идеи и ставят эксперименты - все это создает возможности для быстрого развития благодаря использованию инфраструктуры и кадрового потенциала вузов. Сейчас таких центров 30 по всей стране.

ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ: УЧИМСЯ НА ПРАКТИКЕ

Следующая ступень - подготовка квалифицированных кадров для современных предприятий. Причем «бесшовная», без разрыва между теорией и практикой.

В сентябре 2022 года начался первый учебный год для 150 тысяч студентов новой программы «Профессионалитет». Ее реализует 71 образовательно-производственный центр, включающий более 250 колледжей в 43 регионах России. Они готовят кадры для приоритетных отраслей экономики: атомной промышленности, железнодорожного транспорта, авиа- и судостроения, химической и легкой промышленности, сельского хозяйства, фармацевтики, металлургии и горнодобывающей промышленности. К 2024 году «кластеров будущего» будет уже 210, а учиться в них смогут порядка 600 тысяч студентов.

- Наша задача - подготовить профессионалов, чтобы ребята гордились тем, что они учатся в колледже, что они востребованы, - обозначил перспективы министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Молодые люди идут в колледжи, чтобы получить конкретную рабочую специальность, открыть свое дело, реализовать себя, подчеркивает министр.

Ключевое отличие «Профессионалитета» от прежней модели среднего профессионального образования в том, что обучение максимально ориентировано на практику, в образовательном процессе активно участвует бизнес, заинтересованный в кадрах. В 2022 году к программе присоединились более 250 работодателей, в том числе госкорпорации и ведущие отраслевые предприятия.

Важно. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Специалистов готовят в соответствии с запросами реального сектора, с включением в работу на производстве, преподавателями-практиками, интенсивными учебными программами, разработанными совместно с работодателями. В итоге выпускники уверены в том, что сразу после окончания колледжа у них будет рабочее место. А работодатели - в том, что получат специалиста, которого не придется переучивать, так как компетенции им освоены под конкретный запрос. Эта отраслевая модель подготовки кадров даст импульс развитию экономики в регионах.

Студенты «Профессионалитета» будут заниматься в том числе в современных мастерских, оснащенных благодаря нацпроекту «Образование». Такие мастерские позволяют не только повысить качество обучения студентов, но и сделать обучение более интересным и ориентированным на практику. Современным высокотехнологичным оборудованием оснащено уже более 2200 мастерских, а к 2024 году таких мастерских будет более 5 тысяч.

Одним из первых к программе «Профессионалитет» присоединился «Росатом». В 2022 году будущих сотрудников госкорпорации обучают на трех площадках: в Курском монтажном техникуме и двух учебных заведениях в городе Озерск Челябинской области. В 2023 году к ним добавится колледж в городе Глазов (Удмуртия). По словам генерального директора Академии «Росатома» Юлии Ужакиной, все прикладные технологические дисциплины проводятся опытными инженерами и экспертами атомной промышленности. А образовательный процесс становится короче, практичнее, полезнее, увлекательнее.

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

Найти центр дополнительного образования в своем регионе можно на интерактивной карте на портале Национальныепроекты.рф в разделе «Образование».

Узнать, какие колледжи и предприятия участвуют в программе «Профессионалитет» и каким специальностям обучают: япроф.рф