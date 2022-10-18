«Приоритет 2030»: 100 миллионов для 106 университетов

Тончайшая работа и сложнейшие расчеты: российские разработки впечатляют ученых с мировым именем. Фото: Shutterstock

Ее цели - сделать качественное высшее образование доступным на всей территории страны, интегрировать исследовательскую деятельность университетов в реальный сектор экономики, укрепить позиции российской науки на глобальном рынке, сделать работу в России привлекательной для ведущих ученых и молодых исследователей. А также обеспечить ключевые отрасли экономики высококвалифицированными кадрами - то есть это еще один «кирпичик» целостной системы.

Участники программы - 106 университетов, каждый из них ежегодно получает грант в 100 миллионов рублей (базовая часть гранта) на программу развития. Из них 45 университетов дополнительно получают специальное финансирование (специальная часть гранта) в размере до 1 млрд рублей ежегодно на проведение прорывных научных исследований, создание наукоемких продуктов, разработку востребованных и передовых технологий для нашей экономики. 17 университетов ежегодно получают специальную часть гранта по треку «Исследовательское лидерство», а 28 университетов - «Территориальное и (или) отраслевое лидерство».

Смотрим на 10 лет вперед

В чем суть участия в проекте «Приоритет 2030» для такого прославленного и престижного вуза, как Бауманка, в интервью «КП» объяснил и. о. ректора МГТУ им. М. Э. Баумана Михаил ГОРДИН:

- «Приоритет 2030» - очень сильная программа, которая позволяет через стратегические проекты менять саму суть процессов образования. В Бауманке мы занимается опытными конструкторскими разработками, различными инжиниринговыми услугами, активно работаем с промышленностью. А в «Приоритет 2030» мы включили научно-исследовательские проекты, потому что понимаем, что в современной промышленности нужны не только конструкторы, разработчики, но и исследователи.

Флагманский стратегический проект называется Bauman Deep Tech, он про технологии, которых сейчас пока нет и которые появятся лет через десять - пятнадцать. Наноэлектроника, мягкая материя, фотоника, искусственный интеллект, но более сложный, чем обычное распознавание лиц, новые материалы. И, конечно, в этом участвуют наши молодые сотрудники и студенты.

Мы даже придумали новое название - университет полного инновационного цикла. У нас есть исследования, разработка, серийное изготовление. Мы выполняем контракты, поставляем готовые устройства потребителям, занимаемся их послепродажным обслуживанием. Например, комплексы обработки избирательных бюллетеней -

КОИБы, которые использовались на выборах. Это наша разработка и производство. Мы должны дать возможность нашим сотрудникам и студентам получить опыт не только на стадии научных исследований, не только в проектировании, но и в эксплуатации, в обслуживании.

В «Приоритете 2030» один из наших стратегических проектов называется «Университет для университета». Он не технический: мы создаем систему передачи нашего опыта региональным вузам. Часто это связано с местными производствами. Например, мы вместе с Казанским государственным университетом готовим специалистов для КамАЗа. Мы свои знания и методики передаем в региональные вузы, ориентируясь на региональные предприятия, которые потом этих инженеров будут брать на работу. И мы, таким образом, стараемся улучшить инженерное образование в стране.

НОЦ МИРОВОГО УРОВНЯ: СОЕДИНЯЕМ НАУКУ И ПРОИЗВОДСТВО

Достижение технологического суверенитета - одна из ключевых целей Десятилетия науки и технологий, объявленного Президентом РФ в 2022 году. Важную роль в этом процессе играют научно-образовательные центры (НОЦ) мирового уровня, появившиеся по национальному проекту «Наука и университеты».

Научно-образовательные центры мирового уровня - это объединения вузов, научных организаций и бизнеса, занимающихся научными разработками для реального сектора экономики. В России создано 15 НОЦ мирового уровня. У каждого - своя тематика, связанная с компетенциями входящих в НОЦ мирового уровня научных организаций и потребностями экономики регионов.

В примеру, в НОЦ мирового уровня «Российская Арктика: новые материалы, технологии и методы исследования», базовой организацией которого является Северный (Арктический) федеральный университет, входят участники из Архангельской и Мурманской областей, Ненецкого автономного округа, Москвы и Санкт-Петербурга, Карелии и Республики Коми. Проекты связаны с судостроением, добычей полезных ископаемых, освоением Северного морского пути, биоресурсами Арктики, здоровьем северян. Среди бизнес-участников - предприятия, занимающиеся строительством и ремонтом атомных подводных лодок, добычей алмазов, рыболовством, производством бумаги, «Архангельский водорослевый комбинат» - инновационное производство с более чем столетней историей.

НОЦ мирового уровня «Енисейская Сибирь», объединяющий университеты, НИИ и предприятия Красноярского края, Хакасии, Тывы, а также Москвы и Санкт-Петербурга, нацелен на проекты в сфере экологии, климата и устойчивого развития.

В Нижегородской области создан НОЦ мирового уровня «Техноплатформа 2035», в который входят 37 университетов, компаний и предприятий. В числе основных направлений - инновационные производства, компоненты и материалы, интеллектуальные транспортные системы, высокотехнологичная персонализированная медицина и медицинское приборостроение.

- В нашем регионе очень большой научно-технический потенциал, хороший сплав ресурсов и возможностей. Нижегородская область стабильно держится в первой пятерке по инноватике среди субъектов РФ, мы занимаем достаточно высокие позиции в инвестиционном рейтинге. Вузы показывают свою эффективность - три нижегородских университета попали в программу «Приоритет 2030». Также у нас хорошо развивается академическая наука. Все возможности есть. Вопрос в том, как правильно их состыковать - и мы призваны эта задачу решить, - рассказывает исполнительный директор Нижегородского НОЦ мирового уровня Олег ТРОФИМОВ.

- Каким образом строится взаимодействие?

- С одной стороны, мы видим интерес со стороны компаний - лишившись иностранных рынков, они ищут решения в России и выходят к нам с предложениями. Они делают технологический запрос в НОЦ, мы же стараемся найти научного партнера, - продолжает Олег Трофимов. - Бывает и другая ситуация: в вузах и НИИ ведутся разработки, а мы выполняем функцию посредника, коммуникатора, чтобы связать институты с предприятиями, заинтересованными в этих проектах. То есть мы работаем как на научные команды, так и на потребности бизнеса - чтобы и в том, и в другом случае найти стыковку, которая позволит проекту выйти в реальную жизнь. В НОЦ собралась отличная команда аналитиков, которые могут если не все, то достаточно многое. И нам есть чем похвалиться: мы входим в тройку лучших НОЦ в стране.

- Какова роль НОЦ мирового уровня в подготовке кадров?

- Основная задача в этом плане - повышать компетенции наших участников. Для ее решения у нас в структуре есть центр развития компетенций, - делится подробностями Олег Трофимов. - Бывает так, что ученые очень хорошо разбираются в своей области науки, но им не хватает компетенций, связанных с управленческими навыками или финансами. В бизнесе - обратная история. Мы проводим курсы повышения квалификации и переподготовки, которые позволяют закрыть недостающие компетенции.

Кстати. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ЗНАЙ НАШИХ!

Нижегородский научно-образовательный центр мирового уровня «Техноплатформа 2035» ведет более 100 проектов.

- Очень многие связаны с импортозамещающими технологиями - времена требуют таких решений, - подчеркивает Олег Трофимов. - Вопрос импортозамещения, особенно в отрасли информационных технологий, стоит остро.

Три примера, наглядно показывающих научный уровень и практическую ценность разработок, которые реализуются при поддержке Нижегородского НОЦ мирового уровня:

Удаленное управление множеством компьютеров

НПП «Салют» готовится к запуску серийного производства первого отечественного IP kvm-коммутатора для электроники, позволяющего удаленно управлять множеством компьютеров. «Салют» обратился в Нижегородский НОЦ мирового уровня для анализа рынка. От идеи до предсерийного образца ушло шесть месяцев. Устройство создано на базе российских комплектующих и предоставляет удаленный доступ к компьютерам, ноутбукам, серверному оборудованию, что позволяет оптимизировать работу IT-специалистов. Может использоваться, к примеру, на метеостанциях, сотовых вышках связи, при управлении станками с ЧПУ. Даже при полном выходе из строя операционной системы на удаленном компьютере им можно управлять при помощи коммутатора. У устройства есть аналог, который производит американская компания, однако необходимо сразу пять устройств, чтобы получить тот же функционал, что и у нижегородского IP kvm-коммутатора. Таким образом, нижегородская разработка дешевле и функциональнее.

Фазометрический комплекс для измерения вибраций

Разработка участника Нижегородского НОЦ мирового уровня - компании «АФС52».

Прибор предназначен для измерения вибрации. Может пригодиться в авиа-, судо- и ракетостроении, а также использоваться на сейсмостанциях. Зарубежные аналоги либо оптические, либо инфракрасные. Нижегородский прибор работает в радиодиапазоне, и измерения получаются намного точнее. Разработчики оценили прибор в 5 миллионов рублей. Зарубежные - в 4 раза дороже. Нижегородский НОЦ мирового уровня помогает разработчику найти заказчиков на серийное производство.

Система позиционирования танкера при швартовке к буровой платформе

Также разработка «АФС52». Система предназначена для высокоточного 3Д-позиционирования судна. Датчики позволяют отслеживать положение судна при швартовке в порту или на буровой платформе с точностью до 1 сантиметра. По заверению создателей, первая отечественная динамическая система высокоточного 3D-позиционирования судна превосходит по точности все зарубежные аналоги. Все комплектующие производятся в России, что вносит свой вклад в технологическую независимость страны.