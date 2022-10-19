Анекдоты: Всегда считал отца странным за то, что он разговаривал с машиной, а потом я купил робот-пылесос

Жена криминального авторитета каждый раз очень нервничает, когда муж везет ее на природу.

* * *

- Интересно, что женщины находили в мужчинах раньше?

- Когда раньше?

- Ну, когда еще не изобрели деньги, машины...

* * *

На соревнованиях по плаванию электрик Сидоров замкнул тройку лидеров.

* * *

Мальчик с девочкой гуляют в парке, а рядом с ними ходят голуби.

Девочка говорит мальчику:

- А ты знаешь, что я умею разговаривать с птицами?

- Не может быть! Докажи!

Девочка набирает в легкие много воздуха и как закричит:

- А ну кыш отсюда, пернатые!

* * *

Дети не наше будущее, а их.

* * *

Новое время породило новую генерацию попрошаек:

«Люди добрые! Очень хочется кушать. Христа ради, подпишитесь на мой телеграм-канал…»

* * *

Идет яростный спор:

- Вот тебе ссылка на учебник - 2 х 2 = 4!

- Все эти учебники написаны в гнилые 90-е, вы не знаете настоящей правды!

* * *

- Три часа ночи! Кто вы?

- Алло, это папа вашего ученика, Елена Васильевна! Спите?

- Конечно!

- А мы каштаны пилим, желуди протыкаем - готовим поделку на конкурс «Прощай, осень»…

* * *

Я сказала своим детям, что боюсь пылесоса, и теперь, когда они на меня сердятся, то начинают пылесосить. Может, это и непедагогичный подход, но мне нравится.

* * *

- Я никого не обманул, не ограбил и не убил за всю свою жизнь! Почему я так плохо живу?!

- Ты сам ответил на свой вопрос.

* * *

Позвонил сегодня в банк и предложил им взять у меня кредит на их же условиях. Был послан в грубой форме.

* * *

У меня в отличие от тех, кто возмущается тем, что «все плохо», нет проблем: захотел «Доширак», купил «Доширак». Захотел «Роллтон», купил «Роллтон»…

* * *

- Это звонят из мастерской по ремонту автомобилей. Ваша жена приехала, чтобы отремонтировать машину, но мы не знаем, кто будет…

- Все понятно, за ремонт плачу я.

- Да я об этом не беспокоюсь. Я хочу узнать, кто заплатит за ремонт мастерской?

* * *

- Сегодня увидела, как девочка лет 15 покупает омолаживающий крем. Ну вообще, мне тогда на пенсию пора!

- Может, ей 40, просто крем хороший…

* * *

Мне нравится, как после двухчасового перемывания костей всем подряд, мы с подружкой добавляем: «Ну ладно, это не наше дело».

* * *

- Раньше я удалял зубы в бесплатной поликлинике, а вчера пошел в платную. Знаете, там оказалось в два раза больнее!

- Это почему?!

- У меня там вырвали не только зуб, но и деньги.