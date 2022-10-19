Анекдоты: Всегда считал отца странным за то, что он разговаривал с машиной, а потом я купил робот-пылесос

Жена криминального авторитета каждый раз очень нервничает, когда муж везет ее на природу.
* * *
- Интересно, что женщины находили в мужчинах раньше?
- Когда раньше?
- Ну, когда еще не изобрели деньги, машины...
* * *
На соревнованиях по плаванию электрик Сидоров замкнул тройку лидеров.
* * *
Мальчик с девочкой гуляют в парке, а рядом с ними ходят голуби.
Девочка говорит мальчику:
- А ты знаешь, что я умею разговаривать с птицами?
- Не может быть! Докажи!
Девочка набирает в легкие много воздуха и как закричит:
- А ну кыш отсюда, пернатые!
* * *
Дети не наше будущее, а их.
* * *
Новое время породило новую генерацию попрошаек:
«Люди добрые! Очень хочется кушать. Христа ради, подпишитесь на мой телеграм-канал…»
* * *
Идет яростный спор:
- Вот тебе ссылка на учебник - 2 х 2 = 4!
- Все эти учебники написаны в гнилые 90-е, вы не знаете настоящей правды!
* * *
- Три часа ночи! Кто вы?
- Алло, это папа вашего ученика, Елена Васильевна! Спите?
- Конечно!
- А мы каштаны пилим, желуди протыкаем - готовим поделку на конкурс «Прощай, осень»…
* * *
Я сказала своим детям, что боюсь пылесоса, и теперь, когда они на меня сердятся, то начинают пылесосить. Может, это и непедагогичный подход, но мне нравится.
* * *
- Я никого не обманул, не ограбил и не убил за всю свою жизнь! Почему я так плохо живу?!
- Ты сам ответил на свой вопрос.
* * *
Позвонил сегодня в банк и предложил им взять у меня кредит на их же условиях. Был послан в грубой форме.
* * *
У меня в отличие от тех, кто возмущается тем, что «все плохо», нет проблем: захотел «Доширак», купил «Доширак». Захотел «Роллтон», купил «Роллтон»…
* * *
- Это звонят из мастерской по ремонту автомобилей. Ваша жена приехала, чтобы отремонтировать машину, но мы не знаем, кто будет…
- Все понятно, за ремонт плачу я.
- Да я об этом не беспокоюсь. Я хочу узнать, кто заплатит за ремонт мастерской?
* * *
- Сегодня увидела, как девочка лет 15 покупает омолаживающий крем. Ну вообще, мне тогда на пенсию пора!
- Может, ей 40, просто крем хороший…
* * *
Мне нравится, как после двухчасового перемывания костей всем подряд, мы с подружкой добавляем: «Ну ладно, это не наше дело».
* * *
- Раньше я удалял зубы в бесплатной поликлинике, а вчера пошел в платную. Знаете, там оказалось в два раза больнее!
- Это почему?!
- У меня там вырвали не только зуб, но и деньги.