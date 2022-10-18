Жители Ленинградской области отправили на переработку 1243 тонны стекла и 400 тонн пластика

Ленинградцы в 14 районах региона сортируют мусор и отправляют его на переработку. Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области

Два года назад в Ленинградской области стартовал проект по раздельному сбору мусора. С декабря 2020 года жители 14 районов региона сортируют мусор. Специальными баками для вторсырья уже оборудованы 888 площадок. Контейнеры для новых локаций закупаются в рамках национального проекта «Экология» и на средства регионального оператора по обращению с отходами Ленинградской области. С начала старта проекта ленинградцы отправили на переработку 1243 тонны стекла и 400 тонн пластика. Собранное вторсырье региональный оператор вывозит переработчикам. Мусор сортируется, из него извлекаются чистые отходы, пригодные для того, чтобы стать новым сырьем. В Ленинградской области из таких отходов делают пэт-флекс – пластиковую крошку для производства новых товаров.

- Разнокалиберную стеклянную крошку и пластиковые хлопья для дальнейшего изготовления стеклянных изделий и тары, синтетических ниток, утеплителей, предметов быта и уличной мебели производители готовой продукции забирают у областных переработчиков вторсырья во Всеволожском районе и везут на предприятия следующего технологического звена в разные регионы России, - рассказала председатель комитета Ленинградской области по обращению с отходами Анастасия Кузнецова. - Областной переработчик стекла имеет возможность расширения мощностей при увеличении поступающих отсортированных отходов. Мощности переработки пластика в регионе будут расширены за счет введения в эксплуатацию новых экотехнопарков. Также увеличатся линии заводской сортировки, что обеспечит стабильную поставку вторсырья на все предприятия «зеленой» экономики.

К проекту по раздельному сбору мусора уже присоединились 37 населенных пунктов Ленинградской области. Этой осенью площадки с баками для сбора вторсырья появятся в новых городах и поселках Волховского, Гатчинского, Кировского, Ломоносовского, Подпорожского, Приозерского Сланцевского и Тосненского районов. Чтобы получить субсидию по национальному проекту «Экология», муниципалитет должен создать современные контейнерные площадки и пройти конкурсный отбор.

К 2024 году в Ленинградской области будет построен экопромышленный парк, который позволит региону перерабатывать до 100% твердых коммунальных отходов Фото: Андрей АБРАМОВ

- Учиться сортировать мусор важно для каждого, так как собранные полезные отходы не размещаются на полигонах, а направляются на переработку, становясь новыми предметами быта или тарой, - подчеркнула Анастасия Кузнецова.

К 2030 году Ленинградская область собирается перейти на 100-процентную обработку твердых коммунальных отходов и сократить объем размещения на 50%.

- Сейчас на территории Северо-Западного федерального округа России нет предприятий полного цикла, которые «умеют» принимать отходы и на их базе производить готовую продукцию. Первым таким предприятием станет наш проект завода пластиковых изделий, который будет запущен в Ленинградской области в 2024 году, - рассказали представители регионального оператора - Управляющей компании по обращению с отходами в Ленинградской области .

К 2024 году в Гатчинском районе будет построен экопромышленный парк. На его территории разместятся предприятия по утилизации отходов, в том числе по переработке полимерной упаковки, утилизации шин и резинотехнических изделий. Инвестиции в строительство составят 1 миллиард рублей. Предполагается, что в год перерабатывающий кластер будет утилизировать около 400 тысяч тонн промышленных и сельскохозяйственных отходов. В нем будут созданы более 350 рабочих мест.

Экопромышленный парк в Ленинградской области станет одним из восьми подобных парков, которые собираются построить в России в ближайшие годы. Перерабатывающий кластер в Гатчине будет обслуживать сразу несколько регионов России: Ленинградскую область, Санкт-Петербург, Новгородскую область, Карелию и Псковскую область.

«Предполагается, что на его территории в год могут быть утилизированы до 252 тысяч тонн отходов животноводства, 111 тысяч - отходов полимеров, 24 тысячи тонн-— строительных отходов, 5,3 тысячи - отходов стекла, 3,6 тысячи маслосодержащих отходов», - сообщил директор по технологиям Российского экологического оператора Олег Шияновский.