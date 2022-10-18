Командующий Объединенной группировкой войск в зоне спецоперации генерал армии Сергей Суровикин. Фото: Алексей Ерешко/ТАСС

В эфире телеканала Россия 24 Суровикин рассказал, как на сегодняшний день складывается расклад сил на фронте. Главное о чем сказал в интервью командующий:

- Ситуация в зоне проведения спецоперации напряженная. Противник не оставляет попыток атаковать позиции российских войск. Прежде всего, это касается купянского, краснолиманского и николаево-криворожского направлений.

- Мы с украинцами – один народ и желаем одного, что Украина была независимым от Запада и НАТО дружественным для России государством. Наш противник - это преступный режим, который толкает граждан Украины на смерть.

- Этот режим подтягивает на передовую все имеющиеся резервы. В основном это силы территориальной обороны, не прошедшие полный курс подготовки. Фактически обрекает их на уничтожение. Как правило, такие подразделения имеют низкий моральный дух. Для предотвращения бегства с передовой украинские власти применяют заградотряды из националистов, которые расстреливают всех, кто пытается покинуть поле боя.

- Потери противника составляют от 600 до 1000 человек убитыми и ранеными в сутки.

Рассказал в интервью Суровикин и о том, как действуют со своей стороны российские войска. Какие у нас приоритеты:

- Мы не стремимся к высоким темпам продвижения, бережем каждого солдата и методично перемалываем атакующего противника. Так не только минимизируются потери, но и значительно сокращается количество жертв среди мирного населения.

- Принимаются все меры по наращиванию боевого численного состава и соединений воинских частей, созданию дополнительных резервов, оборудование оборонительных рубежей и позиций по всей линии боевого соприкосновения, продолжается нанесение удара высокоточным оружием по военным объектам и объектам инфраструктуры, влияющим на боеспособность украинских войск, на снижение его боевого потенциала.