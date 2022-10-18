Командующий Объединенной группировкой войск в зоне спецоперации генерал армии Сергей Суровикин
Фото: ТАСС
Вечером 18 октября 2022 года перед россиянами впервые выступил генерал Сергей Суровикин. Командующий Спецоперацией озвучил главные новости с фронта на Украине, рассказал о планах российских войск по продвижению и приоритетных целях командования.
- Ситуация в зоне спецоперации - напряженная. Противник пытается атаковать позиции российских войск. Это касается купянского, краснолиманского и николаево-криворожского направлений, – озвучил Суровикин основные новости с фронта на Украине.
- Мы с украинцами – один народ и желаем одного, чтобы Украина была независимым от Запада и НАТО дружественным для России государством. Наш противник - это преступный режим, который толкает граждан Украины на смерть.
- Этот режим подтягивает на передовую все имеющиеся резервы. В основном это силы территориальной обороны. Фактически обрекает их на уничтожение. Для предотвращения бегства с передовой украинские власти применяют заградотряды из националистов, которые расстреливают всех, кто пытается покинуть поле боя.
- Потери противника составляют от 600 до 1000 человек убитыми и ранеными в сутки.
- Мы не стремимся к высоким темпам продвижения, бережем каждого солдата и методично перемалываем атакующего противника. Так не только минимизируются потери, но и значительно сокращается количество жертв среди мирного населения.
- Российские войска наращивают численность боевого состава, создают дополнительные резервы, оборудуют оборонительные рубежи и позиций по всей линии боевого соприкосновения.
- Продолжаются удары высокоточным оружием по военным объектам и объектам инфраструктуры, влияющим на боеспособность украинских войск.
- Спецоперация подтвердила эффективность стоящих на вооружении и авиационных комплексов, и средств противовоздушной обороны.
- Экипажи выполнили более 34 тысяч боевых вылетов. Применено свыше 7000 управляемых средств поражения.
- Хорошо и надежно себя зарекомендовали новейшие гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Ни одна из систем ПВО противника не может противостоять этой ракете.
- Стратегические крылатые ракеты тоже показали высокую готовность.
- Особо нужно выделить многофункциональный самолет пятого поколения Су-57.
- Беспилотная авиация выполнила более 8000 вылетов. А ударными беспилотными аппаратами уничтожено более 600 объектов противника.
- На Херсонском направлении сложилась непростая ситуация. Новости со всех фронтов на Украине на 18 октября 2022 таковы, что противник целенаправленно бьет по инфраструктуре и жилым домам Херсона - реактивными снарядами Хаймерс повреждены Антоновский мост и дамба Каховской гидроэлектростанции. В результате затруднен подвоз продуктов питания, есть проблемы с водо- и электроснабжением. Все это создает прямую угрозу жизни населения и их семьям.
- У нас есть данные о возможном применении Киевом запрещенных методов и способов ведения войны в районе Херсона. Готовится ракетный удар по плотине Каховской ГЭС и ракетно-артиллерийский удар по городу без разбора целей. Это может привести к уничтожению инфраструктуры и, безусловно, к большим жертвам среди гражданского населения.
- Нашей первоочередной задачей является сохранение жизней и здоровья мирных граждан. Так что прежде всего российская армия обеспечивает безопасный выезд населения.
- Дальнейшие наши планы и действия в отношении самого Херсона будут зависеть от складывающейся ситуации. В любом случае мы будем исходить из необходимости максимального сохранения жизни мирного населения и наших военнослужащих. Это для нас - приоритет. Будем действовать осознанно, своевременно, не исключая принятия самых непростых решений.
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