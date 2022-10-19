Новый антибиотик поможет избежать осложнений после протезирования суставов

Антибиотик показал высокую эффективность против широкого спектра устойчивых к лекарственным средствам бактерий Фото: Shutterstock

Мир стремительно стареет. Например, в Японии граждане из категории “60+” уже составляют 30 процентов населения. И это хорошо — значит, люди стали жить дольше, а качество жизни в преклонных годах улучшается. Естественно, параллельно растет и число возрастных заболеваний. Старение населения привело к тому, что операция по замене тазобедренного сустава (в ней часто нуждаются пожилые люди) стала одной из наиболее распространенных ортопедических операций в мире.

Эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов могут сопровождаться развитием бактериальных инфекций. Чтобы избежать осложнений при такого рода операциях нередко используется костный цемент с антибиотиками. В этом случае одним выстрелом поражаются сразу две цели: синтетический материал фиксирует искусственный сустав на месте, а лекарство, в свою очередь, защищает место стыка от вредных бактерий.

Использование костного цемента в качестве метода адресной доставки лекарств, имеет свои преимущества по сравнению с системным лечением антибиотиками, которое требует больших доз и в то же время способствует развитию резистентности к антибиотикам. Кстати, растущую устойчивость бактерий к антимикробным препаратам ВОЗ объявила одной из самых серьезных угроз для здоровья человека.

Но не все антибиотики одинаково полезны! Какие из антимикробных препаратов наиболее эффективны в сочетании с костным цементом? Этот вопрос решили выяснить исследователи из Центра женского здоровья имени Бригама в США.

Медики отобрали для разработки антибиотиков 17 молекул-кандидатов и провели скрининг на чувствительность и устойчивость бактерий к лекарствам. Далее они сравнили в экспериментах на живых клетках и на крысах часто используемый на практике полиметилметакрилатный костный цемент и аналогичный цемент, но уже нагруженный различными антибиотиками.

Оказалось, что наибольшую эффективность показал синтезированный учеными антибиотик двойного действия VCD-077.

Более того, антибиотик показал высокую эффективность против широкого спектра устойчивых к лекарственным средствам бактерий, в том числе к стафилококку, и замедлил развитие резистентности в будущем.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Инновационный препарат вызывает гибель бактерий устойчивых к антибиотикам

Саида Каршиева, кандидат биологических наук, ведущий эксперт научно-образовательного центра биомедицинской инженерии НИТУ МИСИС:

- На рынке уже существуют коммерческие цементы с антибиотиками, но все они в основном с антибиотиком широко спектра действия – гентамицином, - поясняет Саида Шамильевна. - Американские коллеги как раз сравнили свойства своего антибиотика, синтезированного на основе фторхинолонов, с гентамицином - новый препарат оказался более эффективным.

Новый антибиотик позволил оперативно подавлять развитие инфекции и вызывать быструю регенерацию костной ткани на моделях стафилококковой инфекции костей у мышей. То есть, авторы предложили эффективный способ борьбы с местной инфекцией при эндопротезировании коленных и тазобедренных суставов. Он может стать альтернативой системного введения антибиотиков и связанных с этим нежелательных реакций у пациентов с ортопедической инфекцией.

В целом эта технология хороша, но у нее может быть один потенциальный недостаток. Есть данные, согласно которым фторхинолоны в определенных концентрациях сами могут вызывать мутации в бактериях и, в дальнейшем, их устойчивость к антибиотикам. Поэтому нужно принимать во внимание такие риски.