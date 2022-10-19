Почему Россия так медленно слезает с печи

Для многих россиян газификация - это настоящая машина времени, которая перенесет их наконец в XXI век. Фото: Владимир СМИРНОВ/ТАСС

Прямо сейчас, пока вы читаете эту статью, примерно 4 млн российских семей запасаются на зиму дровами и углем. Потому что другого отопления, кроме печного, у них нет. Таковы данные Росстата.

Это не так много - чуть больше 7% населения. Но это «немного» очень неравномерно раскидано по стране. Есть регионы, где в таких условиях существуют 20 - 30% населения, а то и больше. И необязательно где-то в глухой сибирской тайге. Например, в Псковской области печки топит треть жителей, в Костромской - больше 20%. А рекордсмен - Тыва, там печное отопление более чем у 85%.

И это не считая домов в садовых товариществах, где все больше людей сейчас тоже живут постоянно.

Очень многие из тех, кто встречает зиму с удобствами из позапрошлого века, надеются, что переселиться в век XXI им поможет газификация. А с недавних пор появилась еще одна перспектива - в стране стартовала программа догазификации. Так называется бесплатное проведение газа до границ участка (но только в тех населенных пунктах, где уже есть газовые сети).

Теперь ожидания усилились. Ведь если накрываются «Северные потоки» в Европу, может, власти сумеют направить этот газ на нужды страны?

В ОЧЕРЕДЬ!

На прошедшей недавно Российской энергетической неделе звучали такие цифры. На начало октября в ходе догазификации заключено порядка 610 тысяч договоров, а газ подведен к участкам для более 300 тысяч домов.

Много это или мало?

- По нашим оценкам, потребность в газификации испытывают порядка 5,3 млн домохозяйств (так экономисты называют семьи или другие группы людей, которые живут под одной крышей и ведут совместное хозяйство. - Ред.), - поделилась с «КП» выводами из своих исследований экономист Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Мария Гайворонская, которая как раз и занимается проблемами с газификацией.

Масштаб проблемы понятен: «догазифицированных» - сотни тысяч, а мечтающих о ней - миллионы. Но на самом деле не все так печально.

- Примерно 80% из этих 5,3 млн домохозяйств располагаются в западной части страны, где в основном уже проложены газопроводы и проходят мероприятия по догазификации, - говорит Мария Гайворонская.

ЗА ЧЕЙ СЧЕТ ТОПЛИВО?

Главная проблема с газификацией - вечный вопрос: а за чей счет банкет? Как поясняют эксперты, до 2021 года дело тормозилось тем, что Газпром в рамках своих инвестиционных программ вкладывался в строительство магистральных и межпоселковых газопроводов. За газопроводы регионального и местного значения уже отвечали региональные и местные власти, у которых не всегда на это есть деньги.

В 2021 году схему усовершенствовали. За все процессы теперь отвечает единый оператор газификации. А гражданам пообещали бесплатную догазификацию.

Если верить официальным цифрам от операторов газификации на местах, такая «бесплатная» услуга для среднестатистического дома в 120 кв. метров стоит порядка 120 - 130 тысяч рублей. Имеются в виду расходы на работы на самом участке, разводку в доме и необходимое оборудование - двухконтурный газовый котел (обогрев и горячая вода), газовая плита, счетчик газа. Но на деле затраты нередко оказываются выше. Да, труба до границы участка бесплатная, но что касается доплат - тут у газовиков полное раздолье.

- Мы начали газификацию два года назад, еще до того, как подведение к границе участка стало бесплатным, - рассказывает Елена, которой от родителей достался дом в Тамбовской области. - За подведение к забору мы отдали 220 тысяч, а всего газификация дома в 100 квадратов обошлась в 512 тысяч рублей. То есть даже если бы нас бесплатно догазифицировали до забора, почти 300 тысяч все равно пришлось бы заплатить. За все деньги - утверждение договора, технических характеристик…

Важно Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ЗАМЕНА ЭКСПОРТУ

Власти пытаются решить проблемы за счет субсидий «отдельным категориям населения» - многодетным семьям, инвалидам, ветеранам и т. д. Но есть и другие сложности.

- Одна из главных проблем - нерентабельность проектов газификации для самого Газпрома, - поясняет Мария Гайворонская.

Не будем вас мучить деталями финансовых выкладок. Вот общий их смысл: только 17% того, что строится в рамках программы газификации на 2021 - 2025 годы, обещает хоть какую-то доходность. А более 83% - потенциально убыточно. Иными словами, большие трубы за рубеж выглядят интереснее с точки зрения будущей прибыли, чем много маленьких по родной стране.

Однако с поставками за рубеж сейчас все не слишком гладко. И эту проблему как раз и может решить газификация России (см. «Важно») - страна у нас большая, и местные потребители вполне способны заменить немалую часть западных.Важно

ВАЖНО

Повернуть трубу вспять

Приведем расчеты Марии Гайворонской и ее коллег из Института народнохозяйственного прогнозирования РАН. Если газифицировать те самые 5,3 млн семей, которым потенциально нужен газ, то потребление голубого топлива вырастет на 17 - 23 млрд кубометров в год. Это сравнимо с половиной мощности «Северного потока-2». Так что российские потребители вполне могут заменить Газпрому львиную долю иностранных.

На такую газификацию требуется более триллиона рублей или $16 млрд. Деньги большие, но для бюджета вполне подъемные: даже после заморозки денег российского правительства на Западе у нас в резервах остается около $300 млрд.

А еще некоторые регионы могут выиграть от разворота газового экспорта от Европы в сторону Азии.

- Будущая ориентация на Восток и развитие соответствующей инфраструктуры будут способствовать развитию газификации восточной части страны, - утверждает Мария Гайворонская. - Например, газификация Амурской области пошла благодаря газопроводу «Сила Сибири» (газ для Китая), который проходит по ее территории.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Надо ли газифицировать всех

Впрочем, как объясняют эксперты, ставка именно на сетевой газ как главное решение всех проблем иногда не оправданна. Вопреки уверенности граждан, что в нашей газовой державе газ - это дешево, так далеко не всегда.

- Газификация - это достаточно дорогой способ отопления, поскольку требует значительных вложений в инфраструктуру - газопроводы, распределительные сети и т. п. Он оправдывается в местах с компактным проживанием, - объясняет завкафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости Финансового университета Александр Цыганов. - Если же населенные пункты отстоят друг от друга на значительные расстояния, то есть резон просчитать иные способы организации отопления.

Но дело в том, что многие регионы «с печками» как раз «компактностью проживания» не отличаются. И, грубо говоря, если ставить задачу обеспечить сетевым газом все населенные пункты, разбросанные по красноярской тайге в сотнях километрах друг от друга, денег понадобится столько, что проще всех оттуда переселить. Или все-таки искать другие способы решения проблемы.

А они очень даже есть. Сама была в удаленном таежном поселке в Кемеровской области, где жителям установили солнечные батареи (вот не смейтесь, юг Сибири по числу солнечных дней в году не сильно отстает от Краснодарского края), - это оказалось значительно дешевле, чем наконец протянуть туда через сотни километров тайги линию электропередачи. Подобные решения могут быть и с отоплением.

- Можно использовать, например, газгольдеры (пополняемые емкости для хранения газа. - Ред.). Или в районах, где позволяет рельеф, создавать мини-гидроэлектростанции, которые будут давать достаточно дешевой электроэнергии для небольшого поселка, и обогреваться от электричества, - говорит Цыганов.

- Газифицировать всех невыгодно, - согласна Мария Гайворонская. - Альтернативы есть. Например, можно рассматривать разные варианты использования сжиженного газа.