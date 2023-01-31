Почему мы срываемся, переедаем, а потом жалеем: ученые ошеломили – во всем виноват «гормон голода»

Если у вас слабая сила воли, нужно в принципе избегать встреч с любимыми чрезмерно калорийными блюдами, при виде которых каждый раз вы не можете удержаться. Фото: Shutterstock

Новогодние праздники уже далеко позади, а накопленные за каникулы килограммы вот они, при нас. Похудеть, хоть тресни, не получается! Зато любимые джинсы, кажется, скоро треснут. Знакомая ситуация? Конечно, наше пищевое поведение во многом зависит от силы воли. Но не только. О главных гормонах, которые влияют на аппетит человека, и о том, от чего зависит их выработка (кое-что есть шансы подправить!) KP.RU рассказала врач-диетолог, нутрициолог, эксперт телеканала «Доктор» Наталья Нефёдова.

ПОЧЕМУ МЫ СРЫВАЕМСЯ И ПЕРЕЕДАЕМ

В любых рекомендациях для худеющих есть правило: чтобы избавиться от лишнего веса, основные калории надо получать утром, во время завтрака. У тех, кто плотно ест вечером, подскакивает выработка «гормона голода» грелина и падает уровень «гормона насыщения» лептина, гласит одна из теорий.

- На самом деле, все не так однозначно, - предупреждает Наталья Нефёдова. - Роли этих двух гормонов не так просты и более многогранны. Начнем с грелина. Этот гормон, вызывающий аппетит, вырабатывается в первую очередь в желудке. И сигнализирует мозгу о голоде. Известно, что уровень грелина резко увеличивается перед едой. Затем он снижается в течении примерно 3-х часов после приема пищи.

Однако оказалось, что грелин может повышаться, даже если человек поел и вообще не голоден! «Например, проходя мимо витрины с аппетитными эклерами, после плотного обеда вы можете неожиданно снова ощутить голод, - рассказывает врач-диетолог. - Как показали исследования, это происходит потому, что грелин принимает участие в усилении поведения, связанного с поиском вознаграждения. Причем, речь идет о получении удовольствия из самых разных источников, будь то еда, секс или даже азартные игры. Концентрация грелина в плазме крови может повышаться сигналами, которые предсказывают какое бы то ни было вознаграждение. Это может усиливать тягу к источнику - в нашем случае, пирожным и другой еде. И может привести к срыву - перееданию».

Отсюда - вывод: если у вас слабая сила воли, нужно в принципе избегать встреч с любимыми чрезмерно калорийными блюдами, при виде которых каждый раз вы не можете удержаться «по вине» гормона грелина. А лучше - попытаться избавиться от пагубной зависимости, переключаясь на другие, более здоровые источники удовольствий. Помочь в этом может, в том числе, психотерапия.

В ТЕМУ

Что еще влияет на уровень «гормона голода»

- Время суток: во второй половине дня его выработка повышается.

- Возраст: выработка грелина снижается к старости.

- Пол: у женщин уровень грелина выше, чем у мужчин.

- Отсутствие режима дня, стрессы ведут к повышенной выработке грелина.

- Недосып, плохое качество сна также повышают уровень «гормона голода».

ГОРМОН ЛЕПТИН: «ХВАТИТ ЕСТЬ!»

Лептин, который называют «гормоном насыщения», вырабатывается жировыми клетками. Он передает в мозг сигнал, что нужно перестать есть.

- Когда мы теряем вес, сокращается жировая ткань, и уровень гормона падает. Это стимулирует сильный аппетит, поскольку мозг получает сигнал об угрозе голодной смерти. Такая естественная реакция может затруднить избавление от лишних килограммов для худеющих людей, - предупреждает Наталья Нефёдова. От редакции: вот он, настоящий закон подлости, но что поделаешь.

И это еще не все неприятные сюрпризы. У людей с высоким избыточным весом даже высокий уровень лептина, который сигнализирует о более чем достаточных жировых запасах, не приводит к снижению аппетита. Мозг просто не реагирует на сигналы гормона о насыщении! Это называется «резистентность к лептину». Ее причина до сих пор науке не ясна, разводит руками эксперт.

Лептин, который называют «гормоном насыщения», вырабатывается жировыми клетками. Он передает в мозг сигнал, что нужно перестать есть. Фото: Shutterstock

Как поясняет Наталья Нефёдова, на уровень лептина также влияют такие факторы:

- пол: выработка гормона выше у женщин, чем у мужчин;

- возраст: снижается к старости;

- время суток: пик выработки приходится на время примерно за 2 часа до рассвета, самый низкий уровень - к вечеру;

- плохой сон или недосып: уровень лептина снижается.

ВОПРОС В ТЕМУ

Лучше ранний завтрак или поздний?

В советах для худеющих часто встречается заявление, что завтракать нужно непременно в течение 30 минут после пробуждения. Почему? И чем плох поздний завтрак?

- Вообще-то наука до конца еще не определилась, хорошо или плохо затягивать с завтраком или вовсе его пропускать, чтобы похудеть, - говорит врач-диетолог Наталья Нефёдова. - Все будет зависеть от вашего расписания остальных приемов пищи, количества и качества сна, уровня активности и т.д.

Например. У вас был поздний ужин, а встали вы рано. Скорее всего, еще не израсходовались запасы, полученные накануне. Завтракать вам совершенно справедливо не захочется, да и не надо, успокаивает врач. А вот если вы поужинали за пару часов перед сном и хорошо выспались, организму необходимо пополнить запасы глюкозы. При отсутствии завтрака в этом случае организм переходит в режим полуголодания. Мозг сигнализирует телу о замедлении функций для сохранения энергии и сжигания меньшего количества калорий. Кстати, жировые запасы начнут расходоваться вовсе не сразу. Первой пойдет в расход мышечная масса - чтобы произвести глюкозу, наш главный источник энергии для головного мозга. В результате потеря веса, на которую вы надеялись, может замедлиться. Вдобавок из-за пропущенного завтрака обостряется чувство голода, и растет риск переедания.

- Есть исследования, которые показывают, что утренний прием пищи в течении 1-2-х часов после пробуждения повышает обмен веществ, препятствует перееданию в течение дня, улучшает настроение, способствует бодрому состоянию, - рассказывает Наталья Нефёдова. - Также, изучая более 30 000 взрослых, ученые обнаружили: те, кто регулярно пропускает завтрак, недополучают жизненно важные питательные вещества. А именно - кальций, витамин С и клетчатку: они содержатся в типичных продуктах для завтрака - цельнозерновых хлопьях, фруктах, молоке. Такие люди чаще перекусывают в течение дня.

С другой стороны, есть исследования, которые не подтверждают, что ежедневный завтрак сам по себе способствует похудению. Возможно, дело не в нем самом. А в том, что люди, которые регулярно завтракают, обычно имеют более четкий график, более высокий социально-экономический статус или более здоровые привычки, поясняет Наталья Нефёдова. Словом, все индивидуально и в конечном счете зависит от вашего образа жизни в целом.