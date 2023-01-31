"Политики напуганы последствиями своего же решения": Что происходит на Западе после поставки танков Украине

Танки без авиации – это подарок противнику, то есть России Фото: REUTERS

После решения Германии и США о поставках танков для ВСУ в иностранной прессе все стали звучать алармистские речи, что Запад слишком глубоко увяз в украинском конфликте и переходит черту, которая приближает мир к Третьей мировой войне. О том, что это может значит, на Радио «Комсомольская правда» рассказал директор Центра политической информации Алексей Мухин.

- Мы наблюдаем изменение риторики в СМИ. Это может привести к изменениям в действиях Запада по отношению к происходящему на Украине?

- Насколько я понял, западные политики пока не изменили модель поведения, а вот журналисты уже начинают менять. Журналисты наиболее гибкая профессиональная страта, которая чутко реагирует на изменения в воздухе. Да, изменения в данной ситуации пока не видны невооруженному глазу, а вооруженному уже видны. Очень много изменению этой ситуации помогло решение ряда западных стран предоставить Киеву наступательное оружие – танки. Причем США будут поставлять танки, дай бог, к концу года либо к осени, что самое раннее прогнозируется, а европейские танки, скорее всего, уже на Украине присутствуют. Некоторые свидетельства этому уже имеются. Журналисты уже поняли по достаточно интенсивным телодвижениям западных политиков, что те несколько озадачены, если не испуганы последствиями своего же решения. И реакцией России на это.

- Какие шаги возможны в перспективе?

- Трансформация европейской политики сейчас воплощается в фигуре трагической Олафа Шольца, который буквально недавно говорил, что ни о каких поставках на Украину танков речи не идет, и вот уже он уже начинает говорить ровно обратное, причем объясняет изменение своего решения якобы волей граждан Германии. Был проведен некий соцопрос, благодаря которому мы узнали, что граждане Германии, оказывается, не только готовы и одобряют, но и даже чуть ли не попросили Олафа Шольца предоставить танки и тяжелое вооружение Украине.

- Теперь он говорит, что не будет поставок истребителей никогда.

- Читайте по губам. Специалисты тут же рассказали, что танки без авиации – это подарок противнику, то есть России. Нам еще предстоит много «суверенных» высказываний западных политиков услышать.

- Как вы трактуете заявление МИДа Китая о том, что США – главный инициатор и движущая сила украинского кризиса?

- Уважаемый министр иностранных дел Китая Ван И находится практически на пути в Россию. Я был бы удивлен, если бы такого рода заявления не прозвучали.

- Китай готов к конфликту с Соединенными Штатами?

- Один из американских генералов уже обмолвился, что следует готовиться к вооруженному конфликту с Китаем через два года, к 2025 году. Хотя, судя по динамике развивающихся нынче событий, это может случиться гораздо раньше. Источники в Японии говорят о том, что Япония стремительно милитаризуется. Я думаю, что США активно готовят Японию к вооруженному столкновению с Китаем.