Новая функция охватывает большую часть наиболее популярных у пользователей песен

VK Музыка представила долгожданное обновление – теперь всем пользователям сервиса доступны тексты песен. С новой функцией можно не только узнать, о чем поют любимые артисты, но и подпевать им с помощью режима караоке.

Функция доступна в последней версии приложений VK Музыка и ВКонтакте на iOS и Android, а также в десктопной версии социальной сети, и распространяется на всех пользователей сервиса как с активной подпиской на VK Музыку, так и без нее.

Для того, чтобы воспользоваться функцией, нужно включить трек, открыть плеер и нажать кнопку «Тт» в нижнем меню экрана. Если у трека доступен режим караоке, он включится автоматически.

В VK Музыке появились тексты песен

Новая функция охватывает большую часть наиболее популярных у пользователей песен. База текстов будет расширяться и регулярно пополняться вместе с музыкальными новинками в сервисе.

Специально под запуск текстов музыкальная редакция сервиса VK Музыка составила плейлист «Дайте текст!». В нем собраны самые забористые треки фрешменов, в которых без текста под рукой слов точно не разобрать.