Ученые нащупали в генах ключ к регуляции старения: он поможет вернуть молодость

Найден ранее неизвестный генетический механизм Фото: Shutterstock

В Северо-Западном университете, что недалеко от Чикаго, исследовали ранее неизвестный генетический механизм, который приводит к старению. Оказалось, что, как в принципе «бритвы Оккама», если отсечь все лишнее, то, что останется, и будет верным решением. Ученые просто поделили гены на длинные и короткие по размеру и проследили, какое их количество преобладает у людей в разном возрасте и в разных тканях. Такой простой, но, как оказалось, важный подход использовали впервые с начала современной генетики в 20-м веке.

Выяснилось, что более длинные гены связаны с большей продолжительностью жизни, а более короткие – отвечают за ее сокращение. Кроме того, когда организм стареет (а принцип этот сработал и для человека, и для подопытных грызунов) коротких генов становится больше, баланс нарушается. Такой процесс удалось увидеть в клетках крови, мышц, костей, печени, сердца, кишечника, мозга и легких. Причем перевес в сторону генов – «коротышек» виден уже к среднему возрасту, от 30 до 49 лет.

- Представьте себе официанта, который несет большой поднос. Если баланс блюд на подносе нарушен, то официанту нужны дополнительные усилия, чтобы вернуть равновесие. Если в организме нарушается баланс активности коротких и длинных генов, происходит то же самое, - говорит один из авторов исследования профессор в области химической и биологической инженерии Луис А.Н. Амарал. – Дисбаланс в генах сначала незаметный, но со временем накапливается и приводит к тому, что весь организм начинает испытывать перегрузку в попытке восстановить равновесие.

Самыми короткими генами оказались интерфероны и цитокины, и в целом – группа, относящаяся к процессам воспаления, пишет в своем Telegram-канале профессор, микробиолог Анча Баранова. Ученые из Северо-Западного университета предполагают, что новое понимание работы генов поможет в лечении долгого COVID-19, глубже поможет понять и суть перерождения клеток.

- Мы знаем случаи, когда инфекции — преимущественно вирусные — приводят к другим проблемам со здоровьем, - сказал профессор Амарал. - Некоторые вирусные инфекции могут привести к раку.

Исследователи надеются, что их результаты откроют новые возможности для разработки терапевтических средств, предназначенных для обращения вспять или замедления старения, поскольку современные методы лечения болезней направлены, скорее, на симптомы и не воздействую на сам генетический механизм старения.