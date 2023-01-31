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Политика31 января 2023 9:21

Участникам спецоперации из Крыма выдадут участки на берегу моря

К участкам также подведут газ и электричество
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
Землю будут предоставлять на берегу моря в Сакском, Черноморском, Раздольненском и Ленинском районах

Землю будут предоставлять на берегу моря в Сакском, Черноморском, Раздольненском и Ленинском районах

Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что уже с 1 апреля крымчанам-участникам СВО будут бесплатно выдавать участки на берегу моря. И назвал районы, где будут жить военнослужащие и члены их семей.

«Землю будут предоставлять на берегу моря в Сакском, Черноморском, Раздольненском и Ленинском районах, где будет обеспечена вся необходимая инфраструктура», - сообщил Аксенов.

Он также отметил, что к этим районам на побережье будет подведено водоснабжение, канализация, электричество и газ, а обновление дорожной инфраструктуры также возьмет на себя государство.

Сейчас в направлении Симферополь-Евпатория-Мирный уже строится новая четырехполосная автомагистраль, соответствующая стандартам федеральных дорог.

Отметим, что власти Крыма довольно серьезно взялись за создание на полуострове курортной инфраструктуры.

В районах, где будет расселены участники СВО в перспективе также появятся отели, которые не будут уступать египетским или турецким. А бывшие военнослужащие и члены их семей смогут найти себе работу в туристическом бизнесе.

Армия и безопасностьКАРТИНА ДНЯ