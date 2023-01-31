Названы финалисты Всероссийского конкурса социальных проектов «Инносоциум»

Фото предоставлено пресс-службой конкурса «Инносоциум»

Экспертный совет Всероссийского конкурса социальных проектов «Инносоциум» назвал имена 18 финалистов пятого сезона. Их работы были отобраны из 887 заявок от 264 российских вузов, поданных на участие в конкурсе в сентябре - декабре 2022 года. Авторы проведут доработку своих проектов к презентации членам жюри конкурса. Из 18 работ жюри выберет 6, авторы которых получат денежные гранты на реализацию и смогут представить свои инициативы на ПМЭФ-2023.

«К участию в конкурсе мы стремимся отбирать самые незаурядные проекты. В финал вышли авторы, которые предложили наиболее продуманные шаги по осуществлению своих программ. Таким образом конкурс предлагает возможность наиболее полной реализации целеустремленных студентов, решивших внести свой вклад в развитие социальной сферы. Мы рады, что молодежь активно проявляет интерес к участию в работе по созданию комфортной среды в обществе», – отметила Елена Маринина, заместитель директора Фонда Росконгресс, директор социальной платформы Фонда Росконгресс – Фонда Инносоциум.

В каждой из шести номинаций конкурса социальных проектов «Инносоциум» были определены три финалиста.

Финалистами в номинации «Активное долголетие» стали:

Скорнякова Юлия, Российский государственный социальный университет с проектом «Образовательная студия «Творческие сезоны»

Бардасова Кристина, Уральский государственный медицинский университет с проектом «Будь активным – будь здоровым!»

Яковлев Андрей Донбасский государственный технический институт с проектом «Пища Жизни Донбасс».

В номинации «Устойчивое развитие», лучшими были признаны:

Горелко Анастасия, Тюменский государственный университет с проектом «Сибирский антропоцен: человек, природа, технологии»

Логинова Анастасия, Сургутский государственный университет с проектом «Демо-цех по переработке пластика ЯМЬ»

Изабелла Ключко, Санкт-Петербургский университет промышленных технологий и дизайна с проектом студенческого курса осознанного образа жизни и циклического потребления «LAVки»

В номинации «Женское лидерство», лучшими были признаны:

Александра Максимова, Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова с проектом «Форум женского предпринимательства «Время старта»

Савенко Полина, Белгородский государственный аграрный университет имени Горина с проектом «Колба – многофункциональное развивающее пространство женского лидерского потенциала»

Ипатова Милана, Казанский (Приволжский) федеральный университет с проектом «Школа женского лидерства»

В номинации «Развитие территорий» члены Экспертного совета отдали предпочтение следующим инициативам:

Торгонская Регина, Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева с проектом экскурсий на ведущие предприятия «Промышленный Нижний»

Лисица Мария, Сибайский институт (филиал) УУНиТ с проектом студенческого Центра исследования проблем развития территорий на базе Сибайского института (филиала) Уфимского университета науки и технологий

Титова Карина, Белгородский государственный институт культуры и искусств с проектом «ШАГАЮЩИЙ ТЕАТР»

В номинации «Культура» отмечены:

Бебех Егор, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение с проектом «Цифровая мобильная платформа буккросинга «Мой каталог»

Емелин Артём, Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики с проектом «Хакатон цифрового творчества AIArt»

Хазиакберова Диля, Уфимский университет науки и технологий с проектом «Аудиогид по пещерам Шульганташ и Мурадым»

В номинации «Инклюзия» отмечены:

Дмитрий Винокуров, Сургутский государственный педагогический университет с проектом «Рука в руке» по сопровождению семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью

Лапина Анастасия, Уральский государственный педагогический университет с проектом «Экскурсии на русском жестовом языке в Екатеринбургском музее изобразительных искусств «ЕМИИ для всех»

Петренко Влада, Кубанский государственный университет с проектом «Приложение по изучению языков жестов, как русского, так и иностранных «ПАЗЛ»

Всероссийский конкурс социальных проектов «Инносоциум» проводится при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ. В 2021 было подано более 700 заявок от студентов из 132 вузов. Победители конкурса получили гранты в размере 300 тыс. рублей и представили свои проекты на ПМЭФ-2022. В текущем сезоне программу курса социального проектирования на сайте конкурса прошли более 1000 студентов.