Рецепты любимых плюшек Карлсона и сексуальный пиар Дональда Трампа

Издательский дом «Комсомольская правда»
Вторая, «историческая» часть этой большой и отлично иллюстрированной книги - рассказ об операциях ЦРУ, которые проводились по всему миру в течение десятилетий (Центральное разведывательное управление было основано 18 сентября 1947 года). Мытьем или катаньем, то сравнительно бескровными, то жестокими способами, эта доблестная контора делала все, чтобы расширять влияние и власть Америки во всем мире и менять режимы там, где это надо Вашингтону. «По опросам 1980-х годов 67% американцев считали, что их страна имеет исключительное право «контролировать ход событий» во всем мире, использовать для этого как военную силу, так и любые другие средства (по собственному усмотрению)». ЦРУ полностью разделяло мнение этих американцев. И радостно орудовало то в Чили, то в Конго, то на Кубе…
Ну, а первая и главная часть книги посвящена «цветным революциям» недавнего времени. Большинство читателей должно их прекрасно помнить: «революция роз» в Грузии (2003), «оранжевая революция» на Украине (2004), «тюльпановая революция» в Киргизии (2005), «абрикосовая революция» в Армении (2018)… Своеобразной Библией организаторов этих протестов авторы книги называют опубликованный в 1993 году текст Джина Шарпа «От диктатуры к демократии. Стратегия и тактика освобождения». Шарп «предложил гражданам других стран 198, как он полагает, «относительно ненасильственных» методов отъема власти путем их активного вовлечения в этот самый процесс». И в ходе «цветных революций» эти способы активнейшим образом использовались - хотя от ненасильственных действий «революционеры» то и дело без заминок переходили к насильственным. Авторы книги утверждают: эта «идеология строится на сплошном обмане. Начиная с демократических лозунгов о борьбе с тоталитаризмом, диктатурами и автократиями во имя свободы всего и вся, столь любимых западными пропагандистами, и заканчивая постулатом, что на смену низвергнутым «коррумпированным и антинародным режимам» придут чистые в помыслах и делах пассионарии». Увы, зачастую новая, «демократическая» власть оказывается более коррумпированной и разнузданной, чем старая. И, когда проходит опьянение революционной романтикой, это становится ясно самим бунтарям. А главное, «иностранные кукловоды цветных революций продвигают свои проекты не только словом, но и делом. И все это доказывается на множестве примеров из недавнего прошлого.
Идея этой книги принадлежит председателю Российского военно-исторического общества Владимиру Мединскому. А разработана идея была совместно с главным редактором «КП» Владимиром Сунгоркиным. Увы, это был один из последних больших книжных проектов, которые он курировал: до выхода «Сделано в ЦРУ» из печати Владимир Николаевич не дожил.
Издательский дом «Комсомольская правда»
Замечательный кулинар и блогер Настя Семенова собрала в этой книге 55 рецептов выпечки. Тут есть практически все, что нужно для чаепития (помимо собственно чая): печенье, кексы, рулеты, торты, пироги, булочки. А отдельный раздел посвящен шведской выпечке (Анастасия живет в Швеции с мужем и тремя детьми уже более десяти лет). Имбирное печенье, пирожные с марципаном (которые называют «пылесосами» из-за сходства с формой пылесосов, какими они были много десятилетий назад), яблочный пирог… И рецепт булочек с корицей kanelbulle, которые так популярны в Швеции, что им даже посвящен отдельный праздник. Кстати, это именно то, что больше всего на свете любил Карлсон в сказке Астрид Линдгрен (в русском переводе kanelbulle назвали «плюшками»). Важная деталь: к каждому рецепту прилагается QR-код, если навести на него камеру телефона, можно посмотреть подробное видео, снятое Настей (вы узнаете все подробности приготовления десерта).
Издательский дом «Комсомольская правда»
«В ходе работы над книгой я попросила друзей помочь мне: узнать у своих знакомых, родных, коллег (не медиков!), каковы причины инфаркта миокарда. Ответы меня удивили: около 80% считают, что к инфаркту приводят стресс и густая кровь. И лишь 20% знают, что дело в холестерине и гипертонии. Я испытала шок!» Еще один небольшой шок Фаина Лобжанидзе, врач-кардиолог, испытала в юности, когда начала работать в «инфарктном отделении»: оказалось, что большинство пациентов - не люди старше 60, как было написано во всех учебниках, а мужчины, начиная от 40. При этом запросто встречались и 30-летние. Инфаркт (то есть омертвление части сердечнои мышцы) - коварная, внезапная штука, поражающая в последние десятилетия все более молодых людей. В своей книге Фаина по полочкам раскладывает все то, что прямиком ведет к инфаркту: никотин, алкоголь, ожирение, неправильное питание, отсутствие физической активности, диабет («эквивалент ишемической болезни сердца, то есть по опасности они равны: риск умереть у диабетика такои же, как у человека, пережившего инфаркт»). В пересказе звучит скучновато, - вроде бы Минздрав предупреждает о том же годами. Но книга у Фаины получилась невероятно живая, яркая, полная историй из жизни настоящих людей… И очень убедительная. И полезная - для тех, кто хочет жить долго и счастливо.
Издательство «Восточный экспресс»
Блестящий журналист-международник, в 70-е работавший собкором «Комсомольской правды» в Нью-Йорке, а потом ставший заместителем главного редактора «Московских новостей» и главным редактором «Нового времени», написал книгу о трех американских президентах - Обаме, Трампе и Байдене. Точнее, это сборник очерков, писавшихся «в режиме реального времени» на протяжении нескольких лет, и отчасти прокомментированных из 2022-го. Как к власти пришел Обама? Какие программы он с боями продвигал в жизнь, и за что его так люто ненавидели республиканцы (что плохого, например, они видели в знаменитой программе медицинского страхования Obamacare?) Что помогло прийти к власти Трампу, и как его методы и риторику (почти) предсказал Синклер Льюис в романе «У нас это невозможно», вышедшем в 1935 году и снова ставшем бестселлером в 2016-м? Наконец, что принесло победу нынешнему президенту? Описания битв между политиками читаются как захватывающий роман - при том, что в авторитете рассказчика можно не сомневаться.
Встречаются там и чудесные анекдотические истории… ну, прежде всего, о Трампе, «гении самовозвеличения». В 1990 году на первой полосе «Нью-Йорк Пост» появился заголовок «Лучшии секс, которыи у меня был», - так отзывалась про общение с Трампом его будущая вторая жена Марла Мейпл. Выяснилось, что Трамп сам позвонил журналистке Джил Брук и сам ей заявил: «Марла признается, что со мнои у нее лучший секс в ее жизни». «Правда, дорогая?» – обратился он куда-то в сторону. «Да», – услышала журналистка слабый звук на том конце провода. Только потом до нее дошло, что это сам Дональд ответил себе «Да».
Александр Шеянов - поэт, писатель, бывший журналист «Комсомольской правды» - недавно выпустил в свет книгу «Лики судьбы, или Дребезги жизни», в которой рассказал о встречах с очень интересными людьми: от Владимира Высоцкого до Ильи Глазунова, от актера Олега Видова до целительницы Джуны Давиташвили. Сейчас в дополнение к ней вышла небольшая книга, где речь идет о Сандуновских банях и о тех, кто, как и Шеянов, в свободное время любил в них париться. Вот Михаил Козаков заходит в Сандуны накануне премьеры своих «Покровских ворот» в Доме кино. Вот актер Александр Соловьев, известный по роли Красавчика в «Зеленом фургоне», делится радостью: Сергей Бондарчук пригласил его на роль Григория Отрепьева в «Борисе Годунове». А вот Вадим Спиридонов, известный прежде всего по роли Буденного в «Первой конной», приходит в Сандуны сразу по окончании съемок, в кавалерийской форме и с шашкой, пугает чуть ли не до смерти билетершу и, напившись, падает на диванчик. Процесс опохмеления займет не один час, но благодаря провизии и выпивке, доставленным из близлежащего ресторана «Узбекистан», завершится триумфально… В общем, много в этой книге любопытных штрихов к портретам советских артистов и деятелей культуры.