Рецепты любимых плюшек Карлсона и сексуальный пиар Дональда Трампа

«Сделано в ЦРУ. Тайная история цветных революций и переворотов»

Издательский дом «Комсомольская правда»

Вторая, «историческая» часть этой большой и отлично иллюстрированной книги - рассказ об операциях ЦРУ, которые проводились по всему миру в течение десятилетий (Центральное разведывательное управление было основано 18 сентября 1947 года). Мытьем или катаньем, то сравнительно бескровными, то жестокими способами, эта доблестная контора делала все, чтобы расширять влияние и власть Америки во всем мире и менять режимы там, где это надо Вашингтону. «По опросам 1980-х годов 67% американцев считали, что их страна имеет исключительное право «контролировать ход событий» во всем мире, использовать для этого как военную силу, так и любые другие средства (по собственному усмотрению)». ЦРУ полностью разделяло мнение этих американцев. И радостно орудовало то в Чили, то в Конго, то на Кубе…

Ну, а первая и главная часть книги посвящена «цветным революциям» недавнего времени. Большинство читателей должно их прекрасно помнить: «революция роз» в Грузии (2003), «оранжевая революция» на Украине (2004), «тюльпановая революция» в Киргизии (2005), «абрикосовая революция» в Армении (2018)… Своеобразной Библией организаторов этих протестов авторы книги называют опубликованный в 1993 году текст Джина Шарпа «От диктатуры к демократии. Стратегия и тактика освобождения». Шарп «предложил гражданам других стран 198, как он полагает, «относительно ненасильственных» методов отъема власти путем их активного вовлечения в этот самый процесс». И в ходе «цветных революций» эти способы активнейшим образом использовались - хотя от ненасильственных действий «революционеры» то и дело без заминок переходили к насильственным. Авторы книги утверждают: эта «идеология строится на сплошном обмане. Начиная с демократических лозунгов о борьбе с тоталитаризмом, диктатурами и автократиями во имя свободы всего и вся, столь любимых западными пропагандистами, и заканчивая постулатом, что на смену низвергнутым «коррумпированным и антинародным режимам» придут чистые в помыслах и делах пассионарии». Увы, зачастую новая, «демократическая» власть оказывается более коррумпированной и разнузданной, чем старая. И, когда проходит опьянение революционной романтикой, это становится ясно самим бунтарям. А главное, «иностранные кукловоды цветных революций продвигают свои проекты не только словом, но и делом. И все это доказывается на множестве примеров из недавнего прошлого.

Идея этой книги принадлежит председателю Российского военно-исторического общества Владимиру Мединскому. А разработана идея была совместно с главным редактором «КП» Владимиром Сунгоркиным. Увы, это был один из последних больших книжных проектов, которые он курировал: до выхода «Сделано в ЦРУ» из печати Владимир Николаевич не дожил.

Анастасия Семенова «В пирогах счастье»

Издательский дом «Комсомольская правда»

Замечательный кулинар и блогер Настя Семенова собрала в этой книге 55 рецептов выпечки. Тут есть практически все, что нужно для чаепития (помимо собственно чая): печенье, кексы, рулеты, торты, пироги, булочки. А отдельный раздел посвящен шведской выпечке (Анастасия живет в Швеции с мужем и тремя детьми уже более десяти лет). Имбирное печенье, пирожные с марципаном (которые называют «пылесосами» из-за сходства с формой пылесосов, какими они были много десятилетий назад), яблочный пирог… И рецепт булочек с корицей kanelbulle, которые так популярны в Швеции, что им даже посвящен отдельный праздник. Кстати, это именно то, что больше всего на свете любил Карлсон в сказке Астрид Линдгрен (в русском переводе kanelbulle назвали «плюшками»). Важная деталь: к каждому рецепту прилагается QR-код, если навести на него камеру телефона, можно посмотреть подробное видео, снятое Настей (вы узнаете все подробности приготовления десерта).

Фаина Лобжанидзе «Достучаться до сердца»

Издательский дом «Комсомольская правда»

«В ходе работы над книгой я попросила друзей помочь мне: узнать у своих знакомых, родных, коллег (не медиков!), каковы причины инфаркта миокарда. Ответы меня удивили: около 80% считают, что к инфаркту приводят стресс и густая кровь. И лишь 20% знают, что дело в холестерине и гипертонии. Я испытала шок!» Еще один небольшой шок Фаина Лобжанидзе, врач-кардиолог, испытала в юности, когда начала работать в «инфарктном отделении»: оказалось, что большинство пациентов - не люди старше 60, как было написано во всех учебниках, а мужчины, начиная от 40. При этом запросто встречались и 30-летние. Инфаркт (то есть омертвление части сердечнои мышцы) - коварная, внезапная штука, поражающая в последние десятилетия все более молодых людей. В своей книге Фаина по полочкам раскладывает все то, что прямиком ведет к инфаркту: никотин, алкоголь, ожирение, неправильное питание, отсутствие физической активности, диабет («эквивалент ишемической болезни сердца, то есть по опасности они равны: риск умереть у диабетика такои же, как у человека, пережившего инфаркт»). В пересказе звучит скучновато, - вроде бы Минздрав предупреждает о том же годами. Но книга у Фаины получилась невероятно живая, яркая, полная историй из жизни настоящих людей… И очень убедительная. И полезная - для тех, кто хочет жить долго и счастливо.

Александр Пумпянский «Незаконнорожденный президент»

Издательство «Восточный экспресс»

Блестящий журналист-международник, в 70-е работавший собкором «Комсомольской правды» в Нью-Йорке, а потом ставший заместителем главного редактора «Московских новостей» и главным редактором «Нового времени», написал книгу о трех американских президентах - Обаме, Трампе и Байдене. Точнее, это сборник очерков, писавшихся «в режиме реального времени» на протяжении нескольких лет, и отчасти прокомментированных из 2022-го. Как к власти пришел Обама? Какие программы он с боями продвигал в жизнь, и за что его так люто ненавидели республиканцы (что плохого, например, они видели в знаменитой программе медицинского страхования Obamacare?) Что помогло прийти к власти Трампу, и как его методы и риторику (почти) предсказал Синклер Льюис в романе «У нас это невозможно», вышедшем в 1935 году и снова ставшем бестселлером в 2016-м? Наконец, что принесло победу нынешнему президенту? Описания битв между политиками читаются как захватывающий роман - при том, что в авторитете рассказчика можно не сомневаться.

Встречаются там и чудесные анекдотические истории… ну, прежде всего, о Трампе, «гении самовозвеличения». В 1990 году на первой полосе «Нью-Йорк Пост» появился заголовок «Лучшии секс, которыи у меня был», - так отзывалась про общение с Трампом его будущая вторая жена Марла Мейпл. Выяснилось, что Трамп сам позвонил журналистке Джил Брук и сам ей заявил: «Марла признается, что со мнои у нее лучший секс в ее жизни». «Правда, дорогая?» – обратился он куда-то в сторону. «Да», – услышала журналистка слабый звук на том конце провода. Только потом до нее дошло, что это сам Дональд ответил себе «Да».

Александр Шеянов «Сандуновский сериал, или С легким паром»

Александр Шеянов - поэт, писатель, бывший журналист «Комсомольской правды» - недавно выпустил в свет книгу «Лики судьбы, или Дребезги жизни», в которой рассказал о встречах с очень интересными людьми: от Владимира Высоцкого до Ильи Глазунова, от актера Олега Видова до целительницы Джуны Давиташвили. Сейчас в дополнение к ней вышла небольшая книга, где речь идет о Сандуновских банях и о тех, кто, как и Шеянов, в свободное время любил в них париться. Вот Михаил Козаков заходит в Сандуны накануне премьеры своих «Покровских ворот» в Доме кино. Вот актер Александр Соловьев, известный по роли Красавчика в «Зеленом фургоне», делится радостью: Сергей Бондарчук пригласил его на роль Григория Отрепьева в «Борисе Годунове». А вот Вадим Спиридонов, известный прежде всего по роли Буденного в «Первой конной», приходит в Сандуны сразу по окончании съемок, в кавалерийской форме и с шашкой, пугает чуть ли не до смерти билетершу и, напившись, падает на диванчик. Процесс опохмеления займет не один час, но благодаря провизии и выпивке, доставленным из близлежащего ресторана «Узбекистан», завершится триумфально… В общем, много в этой книге любопытных штрихов к портретам советских артистов и деятелей культуры.