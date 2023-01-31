Международный валютный фонд дал неожиданный прогноз по экономике России. Она вырастет - и вот почему

МВФ отличился. По мнению экспертов фонда, в этом году российская экономика вырастет на 0,3%.
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МВФ отличился. По мнению экспертов фонда, в этом году российская экономика вырастет на 0,3%. Это неожиданное предсказание. Даже наши чиновники прогнозируют спад – в среднем на 1 – 1,5%. Но у Международного валютного фонда есть свои аргументы.
- Несмотря на потолок цен, введенный «большой семеркой», объемы российского экспорта сырья практически не снижаются. Более того, активно развивается торговля со странами, которые не поддержали санкции, - говорится в обзоре МВФ.
С одной стороны, это приятно – быть в плюсе. С другой, некоторые эксперты советуют не обнадеживаться.
- Есть научная литература, которая показывает, что в среднем они делают излишне оптимистичные прогнозы. Поэтому я бы не спешил опираться на оценки МВФ, - считает Олег Шибанов, профессор Российской экономической школы.
Тем более что подавляющее большинство стран в мире нас, естественно, обходят. Средний рост по планете составит 2,9%. При этом центр мировой экономики все больше смещается на Восток. Рекордсменом по росту в этом году может стать Индия. Ей МВФ прогнозируют увеличение на 6,1% (подробнее – см. графику). Этому способствует самая большая численность населения в мире – 1,5 млрд человек. И относительно большой потенциал для роста, по сравнению с уже более развитым Китаем.
А вот в «старушке Европе» дела не так хороши. Великобритания – единственная развития страна, которую в этом году, по мнению МВФ, ждет падение. Да и в Германии – стагнация похуже нашей. Ее экономика вырастет всего на 0,1%, считают эксперты.
Великобритания -0,6%
Германия +0,1%
Россия +0,3%
Бразилия +1,2%
ЮАР +1,2%
США +1,4%
Саудовская Аравия +2,6%
Мир в целом +2,9%
Китай +5,2%
Индия +6,1%
P.S. Для сравнения, инфляция в следующем году составит около 6,6% в среднем по миру.
По данным МВФ.
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