За год новостройки в России подорожали на треть. Когда они начнут дешеветь

Самые дорогие строящиеся метры — понятное дело, в Москве Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Квадратный метр в новостройках за 2022 год подорожал в среднем на 29%, то есть почти на треть. Это данные в целом по стране от Единого ресурса застройщиков.

Как следует из того же обзора, в процессе строительства на 1 января 2023 года было 107,2 млн кв.м. будущего жилья. Это на 3% больше, чем на 1 января 2022. А вот средняя площадь новой квартиры за год уменьшилась на 0,2% - до 49,6 кв. м.

Самые дорогие строящиеся метры — понятное дело, в Москве. А самые дешевые — в Карачаево-Черкессии. Разница в стоимости квадрата между ними — почти в 10 раз (см. «Только цифры»).

О чем все это говорит и чего ждать дальше, в 2023 году? Где ж обвал цен, которого обещают еще с начала пандемии?

-Это подорожание объясняется, как минимум, двумя вещами. Во -первых, ажиотажем, который был на рынке жилья в начале года. А во -вторых, околонулевыми ставками с субсидированием от застройщика, которые на практике скрытым образом увеличивали стоимость квартиры, - объясняет вице-президент Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев. - Но этот рост цен во многом чисто номинальный. Поскольку он не отражает цены реальных сделок (то есть сколько на самом деле покупатель заплатил за квартиру), информации о которых практически нет. Декларировать же на ценнике можно что угодно. В декабре было немало маркетинговых историй, когда застройщики поднимали цену метра, а сразу за этим давали скидку в 30%. Реально же со второй половины 2022 года спрос упал практически вдвое — даже с учетом льготных ипотечных программ. И эта тенденция сохранится в 2023 году.

Застройщики, по словам эксперта, в этой ситуации будут вести себя по-разному. Хотя можно ожидать снижения цен примерно на процент в месяц, на рынке новостроек, в отличие от вторичного, явным образом у всех так происходить не будет. В большинстве случаев снижение будет завуалированным под скидки, акции и «подарки покупателям». Можно также ждать новых маркетинговых ходов на смену «ипотеки 0,01%», против которой резко стал выступать Центробанк (регулятор считает это введением потребителя в заблуждение, поскольку тот не всегда понимает, что по этим «выгодным предложениям» в итоге в целом переплачивает).

Опять начать расти, как прогнозирует Константин Апрелев, спрос на новостройки может, если пойдет вниз ключевая ставка ЦБ — а с нею ставки по ипотеке и депозитам. А также при очевидных больших успехах в спецоперации, которые для людей будут означать, что «жизнь налаживается», не страшно покупать квартиру в доме, который будет сдан только через полтора-два года.