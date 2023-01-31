Дмитрий Хубезов и военные медики разрабатывают интерактивное пособие для врачей на передовой

Опыт их проведения глава комитета Госдумы по охране здоровья, депутат от «Единой России» Дмитрий Хубезов получил, когда добровольцем служил в военном госпитале на линии боевого соприкосновения в ЛНР, и во время волонтерской работы в клиниках Донбасса по линии гуманитарной миссии партии.

«Операции, которые мы делаем, в виде «видео-атласа» сейчас издаем с Обществом хирургов, Минздравом, с луганскими докторами. Но основные, конечно, авторы здесь будут наши военные врачи, с кем мы вместе работали», — рассказал Дмитрий Хубезов.

Напомним, осенью прошлого года ряд депутатов Госдумы от «Единой России» написали заявление о добровольной мобилизации. Среди тех, кто ушёл на фронт, помимо Дмитрия Хубезова были Сергей Сокол, Бадма Башанкаев и Олег Голиков. Также среди написавших заявление о мобилизации — зампред комитета по обороне Дмитрий Саблин, зампред комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай, зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов, их коллеги-депутаты Госдумы от Челябинской области Олег Колесников и от Краснодарского края Евгений Первышов. Добровольцами ушли и другие депутаты разного уровня. Ряд депутатов приняли решение продлить контракт.

«Единая Россия» с первого дня проведения спецоперации оказывает всестороннюю помощь эвакуированным жителям Донбасса, а также тем, кто остался в ЛДНР, в Херсонской и Запорожской областях. Региональные отделения партии доставили уже более 17 тысяч тонн гуманитарного груза в новые регионы.

С начала СВО «Единая Россия» оказывает помощь фронту. Только в октябре 2022 года партия собрала более 1,2 млрд рублей на закупку спецсредств, квадрокоптеров, беспилотников, средств связи, тепловизоров и экипировки для бойцов на передовой.

На Донбассе и новых территориях работает более 40 гуманитарных центров «Единой России». Курируют гуманитарную миссию партии депутаты Госдумы от партии. 25 января партия открыла новый гумцентр в Харцызске, где помощь оказывают беженцам из Соледара.