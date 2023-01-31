Фильм «Лёгкое знакомство»: трупов нет, а смотреть интересно

Фото: Кадр из фильма

Молодой одинокий мужчина (актер Дмитрий Орлов) в командировке в курортном городе сидит в кафе за столиком, жмет на клавиши ноутбука. И тут подошла Она (актриса Лиза Климова) симпатичная и опрятная, со взглядом…, ну, скажем так, неоднозначным. Спросила: есть ли у него спички.

- Не курю, ответил командированный.

- И я не курю, - сказала она.

- Тогда зачем вы просите спички?

- Я не просила спичек, - сказала она. - Я лишь спросила: есть ли они у вас.

- Я люблю свою жену и не завожу легких знакомств, - ответил он, уйдя всем своим существом в компьютер.

Что это? Русо командирово - облико морале?! «Не верю!» - скажет всякий опытный зритель, и будет прав. - «Где правда жизни?». Однако фильм не кончается на этом сюжете.

- А кто вам сказал, что знакомство со мной у вас будет легким? - ответила незнакомка и присела к нему за столик.

Он мужчина интеллигентный, потому очень вежливо поясняет, что это облом, что девушке ничего не светит. Хотя он готов дать денег за просто так.

Фото: Кадр из фильма

С этого и начинается их легкое (но в перспективе довольно бурное) знакомство. Скоро выяснится, что незнакомка эта совсем не та, за которую ее изначально приняли и главный герой, и зрители. Деньги незнакомке вовсе не интересны, если ей верить на слово. А что тогда? Может девушка хочет куда заманить молодого здорового мужика, чтобы потом с подельниками разобрать его на органы?

Главный герой и зритель до последних минут гадают: кто же она такая, и что ей надо? И только в конце, конечно же, раскроется вся интрига.

Весь фильм построен на неожиданностях, которые зрителю невозможно предугадать. Раскрою вам только некоторые. Фильм современный, а в нем ни одного вам трупа, что ныне редкость даже для кинокомедий. Ни драк, ни кровавых сцен, а смотреть интересно, потому как здесь все построено на тонкой психологической игре.

Неожиданно также, что этот фильм поставил начинающий режиссер Александр Крестников, для которого «Лёгкое знакомство» оказалось первой в жизни киноработой. Как признался сам режиссер, он ради этого фильма влез в чудовищные кредитные долги, однако рад, что довел до конца картину. В одном из интервью режиссера спросили: зачем он, не имеющий к кино никакого отношения, взялся снять эту картину? На что Крестников ответил: «Порой мы сами не знаем, почему совершаем тот или иной поступок».

Откроем еще небольшой секрет: в 90-е годы Александр Крестников работал корреспондентом в «Комсомольской правде». А потому творческая закалка у режиссера есть.

На мой взгляд фильм «Лёгкое знакомство» получился. И он еще вызовет немало разговоров, споров среди психологов, творческого народа и просто влюбленных пар.