«Будем жечь мелкими партиями»: Как Россия использует промах Запада в поставках танков на Украину

«Леопарды», по признанию Берлина, поедут на Украину в два этапа Фото: REUTERS

Судя по последним утечкам в американской прессе, первые вожделенные «Абрамсы»Киев сможет получить не раньше конца этого года. Поставка остальных танков тоже растянута во времени и пространстве.

Те же «Леопарды», по признанию Берлина, поедут на Украину в два этапа - в первой партии через три месяца будут поставлены новые машины. Во второй, видимо, то, что соберут с хранения.

Вряд ли Украина будет складировать все эти поставки, пока не соберется наступательный танковый кулак. А значит поступающие машины будут идти прямиком на фронт порционно. Что для нас, конечно, предпочтительнее. Будем жечь их мелкими партиями.

А жечь их можно, та же история «Абрамсов» это показывает. В Персидском заливе во время войны 1990-1991 годов, было уничтожено 23 «Абрамса». За первый два года Иракской войны 2003-2011 годов было выведено из строя больше 100 машин. Хуситы уничтожили у саудитов порядка 45 «Абрамсов».

По мне, так бОльшую угрозу представляет артиллерия, которую Запад поставит Украине. Посмотрим, насколько натовский ВПК справится с логистикой, ремонтом и производством боеприпасов. А Киев теперь от них зависит целиком и полностью.

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