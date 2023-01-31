В России ожидают детскую вакцину от COVID-19. Поданы документы на регистрацию

Информации о клинических исследования препарата пока нет. Фото: Егор Алеев/ТАСС

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи подал документы на регистрацию вакцины для профилактики коронавирусной инфекции «Гам-КОВИД-Вак-Д», нового варианта вакцины «Спутник V». Запись об этом появилась в государственно реестре лекарственных средств.

Вакцина будет состоять из двух компонентов и вводится внутримышечно. Информации о клинических исследования препарата пока нет, однако иммунолог, кандидат медицинских наук и генеральный директор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков в разговоре с KP.RU сделал предположение, что речь может идти о форме вакцины для детей.

- С конца января 2022 года проходили клинические исследования вакцины «Гам-КОВИД-Вак-М», зарегистрированной для профилактики коронавирусной инфекции у подростков, но уже среди детей. Есть вероятность того, что в Центре имени Гамалеи решили зарегистрировать «детскую вакцину» (для детей младше 12 лет, - прим. ред.) под новым наименованием, - говорит Николай Крючков. – Изначально для детской вакцины дозировки предполагалось уменьшить в 10 раз, по сравнению со взрослыми. За год была возможность подготовить промежуточный отчет испытаний этой вакцины.

Также в разработке Центра имени Гамалеи находится вакцина для профилактики ковида на базе «Спутника V», доработанная под варианты коронавируса «омикрон» и «дельта».

- Насколько я знаю, доклинические исследования по этой разработке сделаны, но даже краткосрочное клиническое исследование на людях в 3 – 4 месяца пройти еще вряд ли получилось, - считает Николай Крючков.