KP.RU решил проверить информацию — и сразу же позвонил Игорю Фото: Анатолий ЖДАНОВ

31 января в 13-00 телеграм-каналы взорвались трагичной новостью — Игорь Николаев загремел в реанимацию. Якобы у 63-летнего композитора и певца подозрение на инфаркт (чуть ли не уже подтвердившийся). Он был как будто госпитализирован в одну из московских клиник и находится под наблюдением врачей.

KP.RU решил проверить информацию — и сразу же позвонил Игорю. Его телефон некоторое время отзывался, правда, трубку артист не брал (позже телефон перестал отвечать). Бывшие жены — Наташа Королева и Елена Николаева — тоже не ответили, нынешняя супруга Юлия Проскурякова к телефону не подошла. Помощница композитора Юлия прочитала сообщения KP.RU, но на телефонные звонки не ответила: лишь профессионально сбрасывала звонки.

Вроде бы все намекало на тревожность ситуации. Но вдруг отозвалась директор Наташи Королевой — Марина Наринская.

— Мне об этом ничего не известно, — сказала представитель певицы, которая наверняка бы была в курсе экстренной ситуации с близким Королевой человеком. — Я об этом не слышала.

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Чуть позже появилась и реплика самого Николаева. С ним удалось связаться телеканалу 360 (комментарии этому каналу часто давала помощница артиста). Он ответил на вопрос о самочувствии в стиле Марка Твена, написавшего в NY Times, что слухи о его смерти сильно преувеличены.

— Чувствую себя прекрасно, — сказал Игорь. — А насчет новостей — так вы же, медиа, их сами и создаете.

Если честно, то такой комментарий не опровергает госпитализацию. Можно чувствовать себя прекрасно и лежа в больнице. Дыма без огня не бывает. Или Игорь быстро пришел в себя, или подозрение на инфаркт не подтвердилось (как бывает), или он находится в сознании, но под присмотром врачей, как и написал телеграм-канал, имеющий плотные связи в больницах Москвы. Или комментарий дала пиарщица вокалиста, решив, что это быстро успокоит общественность и отведет «угрозу».

Телефон Николаева в настоящий момент стоит на автоответчике. KP.RU продолжает следить за ситуацией.