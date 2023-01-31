Генпрокурор сообщил Путину о возвращении 9 тысяч незаконно мобилизованных россиян

Владимир Путин в самом начале рассказал, что давно планировал визит генпрокурора Игоря Краснова. Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

- Мы с вами часто обсуждаем текущие вопросы и перспективные, тем не менее договаривались и о личной встрече, - Владимир Путин в самом начале рассказал, что давно планировал визит генпрокурора Игоря Краснова.

В ответ правоохранитель доложил, что соблюдение законности в армии и оборонке стало новым приоритетом ведомства. И вот чем прокуратура занимается сейчас:

* Контролирует поставки мобилизованным зимнего снаряжения.

- А также образование соответствующих складов и их сохранность, - добавил Краснов.

* Следит за правами мобилизованных граждан.

- Возвращено домой свыше девяти тысяч граждан, которые были незаконно мобилизованы, - уточнил генпрокурор.

- Я вас прошу продолжить контроль за этим направлением, за этой сферой деятельности, - поддержал президент.

* Следит за выплатами. Были случаи, когда деньги арестовывались приставами за долги мобилизованных. Или платежные ведомости оформлялись очень долго. Прокуроры «решают как можно скорее» новые проблемы с выплатами денег.

* Ведомство помогло 140 тысячам родителей получить пособия на детей после того, как муниципальные власти отказывали в выплате.

* С 2021 года прокуратура заставила расселить 3 тысячи аварийных бараков. Гражданам вернули 2 млрд. рублей за ошибки в коммунальных счетах.

* Контролизует национализацию оборонки.

- Мы также продолжаем возвращать государственный контроль над стратегическими предприятиями, которые имеют значение для безопасности и обороны нашей страны, контролем над которыми незаконно завладели третьи лица, - доложил Краснов.

- Необходимо усилить надзор за тем, что происходит в оборонно-промышленном комплексе. Здесь и вопросы финансирования, вопросы соблюдения дисциплины, вопросы, связанные с обеспечением обороноспособности государства, - поручил президент.

В конце Владимир Владимирович отдельно напомнил генпрокурору, чтобы тот не забывал о семьях с детьми:

- Это касается и финансирования, это касается жилищных прав – там целый набор инструментов по поддержке граждан, он должен эффективно работать, - заявил глава страны.