Сборы «Чебурашки» приблизились к отметке в 6 миллиардов рублей. Дочь Успенского раскрыла, с кого списан зверек

Фото: кадр из фильма

Самый кассовый фильм 2023 года (и России тоже) — семейная мелодрама «Чебурашка» Дмитрия Дьяченко продолжает бить все возможные рекорды. Сумма сборов приблизилась к беспрецедентной отметке в 6 миллиардов рублей и, скорее всего, преодолеет эту цифру.

В это время создатели проекта думают о его продолжении. А дочь автора «Чебурашки» Эдуарда Успенского рассказала с кого на самом деле был списан мохнатый зверек (в фильме его в шутку называют белорусской овчаркой).

Согласно общеизвестной гипотезе, писатель увидел чудную маленькую незнакомку, употребившую слово «чебурахнулась», и поймал лучик вдохновения, пишет news.ru. Но Татьяна Успенская уверяет, что у Чебурашки был вполне конкретный прототип — племянница автора. Дочь его старшего брата.

— Она была маленькая и ходила в цигейковой шубе, такие раньше в 1960-е и 1970-е покупали детям на вырост на несколько лет, — вспомнила Успенская. — У меня тоже была такая шуба. Тебе покупают ее года в два — она сначала тебе до пола, потом ты растешь, и шуба становится короче. Но сначала ребенок, опоясанный ремнем, спотыкается об ее полы. Вот моя сестра, бесконечно «чебурахавшаяся», то есть падавшая в этой шубе, по сути, и стала прототипом Чебурашки.