В России выпустят мультяшные ужастики по Пушкину, Толстому, Грину и уехавшему в США иноагенту Быкову*

Кадр из фильма «Семья вурдалака». MORE.TV

Осовременивание классики у российских киноделов в ходу. Зрители уже видели адаптации «Грозы» и «Мертвых душ» от Григория Константинопольского (довольно удачные), «Сказки Пушкина. Для взрослых» (совсем неудачные) и другие проекты.

Кадр из сериала «Мертвые души»

Теперь нашу классику решили обратить в модную западную оболочку анимационного хоррора. Проект «Антология русского хоррора: Красный состав» (More.tv и «НМГ») будет включать шесть серий — это короткометражки по наиболее страшным произведениям Александра Грина («Дочь крысолова»), Алексея Толстого («Семья вурдалака»), Александра Пушкина («Гробовщик») и других авторов. В том числе Дмитрия Быкова* («Можарово») — покинувшего страну писателя, признанного иноагентом. Истории будут ставить разные режиссеры, но общая стилистика у них сохранится.

Кадр из фильма «Семья вурдалака». MORE.TV

— Тема ужасов близка многим, и режиссерам было интересно попробовать свои силы именно в этом жанре, — пояснил продюсер проекта Юрий Степанов. — Все истории антологии — хороший повод обратить внимание на русскую литературу. Главным вдохновителем стала программа «Веселая карусель». Над проектом работали представители шести стран, и нам было интересно сделать серии в разных техниках, чтобы увидеть, как каждый из них будет рассказывать эти истории.

Кадр из фильма «Можарово». MORE.TV

Да, состав режиссеров действительно интернациональный, что в наше время довольно экзотично: обладатель «Эмми» Джим Брайсон (Канада), Сэм Чоу (Канада), Сергей Кибус (Эстония), Алексей Климов (Германия), Хирофуми Накада (Япония), Любомир Арсов (Болгария) и другие.

*Признан Минюстом РФ иностранным агентом