В Саранске создано отделение Общества российско-китайской дружбы

Фото: e-mordovia.ru

Встреча Главы Республики Мордовия Артёма Здунова и Генерального консула КНР в Казани Сян Бо состоялась в Саранске во время открытия Мордовского регионального отделения Общества Российско-Китайской дружбы. Оно организовано на базе Мордовского государственного университета имени Н.П. Огарева.

Артём Здунов во время приветственного слова отметил ключевую роль в развитии двусторонних отношений Президента Российской Федерации Владимира Путина и Председателя КНР Си Цзиньпиня. Благодаря личным усилиям лидеров государств российско-китайские связи вышли на наиболее высокий уровень в истории.

Фото: e-mordovia.ru

Глава Мордовии напомнил, что Китайская Народная Республика - давний и один из основных внешнеторговых партнеров Мордовии. За 9 месяцев 2022 года внешнеторговый оборот Мордовии с Китаем составил 45,8 млн долларов США.

«У нас точно есть резерв для роста!» - убежден Артём Здунов.

Он отметил значительный потенциал сотрудничества в фармацевтике, производстве светотехнических изделий, оптико-волокна, кабельной продукции, изоляционных и полимерных материалов, а также в совместном развитии аграрной индустрии. На многих ведущих промышленных предприятиях Мордовии успешно эксплуатируется технологическое оборудование из Китая. Мордовия сотрудничает с китайскими провинциями в формате «Волга-Янцзы».

Фото: e-mordovia.ru

Глава республики сообщил о планах по наращиванию экспорта из Китая, в частности, оборудования и преформ для производства оптоволокна.

«На фоне значительного развития китайско-российских отношений, партнерства и стратегического взаимодействия открываются важные возможности для сотрудничества между вашей республикой и КНР. Лидеры России и Китая делают акцент на том, что крепкая дружба народов – это источник силы для развития межгосударственных отношений», - отметил Генеральный консул Китайской Народной Республики в городе Казань Сян Бо.

Открытие в Саранске Мордовского регионального отделения Общества Российско-Китайской дружбы, по мнению сторон, означает ценность гуманитарного сотрудничества между странами.

Фото: e-mordovia.ru

«Очень значимое событие происходит сегодня в Саранске. Спасибо всем, кто эту идею вынашивал и довел ее до конкретного результата. У нас четкие совместные задачи и в экономике, и в гуманитарном взаимодействии – мы заинтересованы в большом количестве китайских студентов в нашей безопасной республике и всестороннем научном сотрудничестве», - прокомментировал Артём Здунов важное событие в развитии дружеских отношений с КНР.

Отдельно Глава Мордовии отметил работу МГУ им. Н.П. Огарева.

«Более 10 партнеров – из числа научно-образовательных центров КНР. Это неплохой результат. В рамках программы БРИКС учеными факультета биотехнологии и биологии реализуется проект с одним из университетов Китая. Три года на базе факультета иностранных языков работает центр китайского языка и культуры. Сейчас в нашем университете обучается всего 33 гражданина КНР, мы заинтересованы в том, чтобы их было больше», - сказал Артём Здунов.

Фото: e-mordovia.ru

Ректор МГУ Дмитрий Глушко рассказал, что университет совместно с партнерами из КНР уже сейчас реализует много культурных, научных и образовательных проектов.