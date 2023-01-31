Реквием по Раневской и оправдание старости

Новый сериал «Раневская» оказался добрым и трогательным. Даже несмотря на ляпы

У нас не умеют снимать биографические фильмы. Не знаю почему, но каждый раз спотыкаешься. При этом даже обвинять никого не хочется. Если сценаристы и режиссер бьются за историческую правду, получается скука смертная. Если буйно фантазируют, уходит человек, личность. Но зато… Зато любой фильм с громкой фамилией в названии это гарантия и повышенного интереса и приличного рейтинга. Мы же все умные, нам всем нравится поправить очки на носу и сказать: «Все не так было».

Наверное, именно поэтому создатели «Раневской» искали и находили слова перед премьерой, чтобы сбавить накал негативных ожиданий: «Это скорее мифы и легенды о Фаине Раневской». А исполнительница главной роли Мариэтта Цигаль-Полищук скромно поднимала глаза и говорила, что все, что делалось, делалось с любовью к Фаине Георгиевне.

Раневская прожила долгую жизнь, она ушла, когда ей было 87 лет. Мариэтта Цигаль-Полищук сыграла и 19-и летнюю девушку и даму весьма почтенного возраста. И да, зрителю придется делать скидку на художественную условность, чтобы каждый раз искренне верить в года героини. Но актриса, которую все больше знали, как дочку прекрасной Любови Полищук и художника Сергея Цигаля, шансом воспользовалась и выложилась в этом проекте на все сто. Порой, по сюжету, она повторяет образы и роли Раневской и делает это блестяще. Даже в сцене, когда героиня озвучивает мультик про Карлсона, режиссер не поддался соблазну вставить реальный голос Фаины Георгиевны, а доверился пародийным талантам Мариэтты. И получилось же!

Искатели исторических ляпов, конечно, найдут чем поживиться в этом сериале. В 1915 году, когда Россия находилась в состоянии войны, а народ настроен максимально патриотично, почему-то показывают стачечное движение и вооруженное сопротивление полиции со стороны революционеров. Да еще и в Таганроге.

Знатоки пластического грима отметят явное несоответствие «дряхлости» Раневской и ее реальной деятельности в описываемые годы.

Да, большинство локаций, если речь не идет о театре Моссовета и Новодевичьем кладбище, сомнительны. Но…

Черт возьми, как круто, что есть эти многочисленные «но».

Сначала о главном. О любви. Действительно все, что связано с Фаиной Георгиевной получилось и теплым и трогательным. Раневская в исполнении Цигаль-Полищук не стала ни грустным клоуном, ни чокнутой фанаткой театра. В ней так много человеческого и так мало от театральной иконы.

Авторы сценария сумели пройти по тонкому льду, разбрасывая по героям реплики и афоризмы Раневской. Было опасение, что проект превратится в сборник анекдотов, но этого удалось избежать. А фирменный юмор Фаины Георгиевны, конечно, присутствует.

Впрочем, все это так или иначе для сериала в современной России не подвиг. У нас чего только не снимают и как только не играют. Но есть в «Раневской» неизбежная история про старость. Одинокую старость великого человека. В нашем кино не любят стариков. И в юморе не любят. Старик это всегда кто-то безумный, надоедающий, недалекий, неаккуратный, неприятный… Мерзкий слоган «Старикам тут не место» цветет в большинстве фильмов и сериалов. Старики озлоблены, они размахивают клюками и рассказывают, что при СССР (при царе, при Сталине, при Брежневе…) было лучше.

Глупо спорить, было или нет. Но в конце СССР старики были могучей силой. Когда появлялись фильмы, где возрастные Аркадий Райкин или Николай Крючков говорили с современниками, их и слушали и любили. Сюжет о том, как приходит бабушка и решает все проблемы, бродил от фильмов «Желтый чемоданчик» и «Осторожно, бабушка» до скетчей в «Ералаше». Евгения Шварца на полном серьезе ругали за педагогическую ошибку в «Сказке о потерянном времени», где оказывается, что быть пенсионером стыдно.

Последняя серия «Раневской» о старости. Там есть надоевшие штампы про голубей, и про неаккуратность. Но при этом старость показана и с уважением, и с умом, и с невероятным тактом. Без навязчивой сентиментальности, очень по-домашнему. Когда описывается встреча Раневской с вернувшейся через десятилетия в СССР сестрой, кажется, что это сюжет из истории про девочек-подростков. Они сплетничают, забравшись с ногами на кровать, ругаются, азартно режутся в карты…

Люди же не взрослеют, но это только с годами становится понятно тем, что сейчас шутит в стендапе про «деда, который воняет». У людей просто становится больше морщин и болезней. А седые и немощные мальчики и девочки к слову старость относятся довольно скептически.

Авторы и актеры «Раневской» нашли те слова для старости, которых сейчас больше почти нигде нет. Они подняли тему, о которой у нас разучились говорить. И это точно перевешивает все исторические ляпы...