Победила коррупция: Турция отказалась строить завод "Байрактаров" на Украине после наглого требования взятки

Турецкий БПЛА «Байрактар» на службе ВСУ. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Халук Байрактар, гендиректор турецкой компании Baykar Makina, производящей боевые беспилотники (и, на минуту, брат зятя президента Эрдогана), в интервью украинской журналистке Наталье Мосейчук объяснил, почему остановилось строительство завода по производству ударных дронов «Байрактар» под Киевом. По его словам, украинские чиновники вымогали у него $10 миллионов за подключение будущего завода к электричеству. Да еще и просили 2 года на согласование формальностей, чтобы получить разрешение. На вопрос журналистки, сколько подобная «услуга» стоит в Турции, он ответил: «ноль», а нужные бумаги можно получить за 2-3 дня.

Еще в августе 2022-го, в разгар боевых действий на Украине, киевские СМИ взорвались бравурными новостями о строительстве в их стране турецкого завода ударных беспилотников Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci, с лазерным наведением, управляемыми противотанковыми ракетами и высокоточными авиабомбами. Компания приобрела участок земли под Киевом и даже планировала внедрять в свои дроны украинские моторы. Это должен был быть не просто сборочный цех, а завод полного цикла с производством фюзеляжей, электроники, программного обеспечения и лабораториями. Но уже в октябре стало известно, что турецкая компания от строительства отказалась.

Похоже, любовь к деньгам у украинских чиновников оказалась даже сильнее желания победить Россию. Требовать взятку с родственника Эрдогана за завод, который позарез нужен собственной же армии — это мощно. И неискоренимо никаким ЕС, НАТО и «понад усе».