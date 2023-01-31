«Газпром нефть» признали самым популярным работодателем в нефтяной отрасли

Фото: ПАО «Газпром нефть»

«Газпром нефть» признана самой популярной нефтяной компанией России по итогам 2022 года. Крупнейший сервис по поиску работы HeadHunter опубликовал рейтинг самых желанных работодателей страны, составленный по итогам всероссийского онлайн-голосования. В опросе приняли участие около 338 тысяч соискателей. Участники голосования выбирали наиболее привлекательные российские компании, в которых им хотелось бы работать. В нефтяной отрасли первую строчку списка работодателей мечты заняла «Газпром нефть».

В ходе опроса соискателям предлагалось назвать решающие факторы, оказывающие влияние на выбор места работы. В первую очередь участников голосования привлекает стабильность, позволяющая строить долгосрочные планы на жизнь и карьерный рост. Кроме того, соискатели ценят возможность участвовать в значимых для страны и общества крупных проектах. Еще одним важным фактором участники опроса назвали реализацию работодателем социальных программ помощи конкретным городам и регионам.

По итогам 2022 года «Газпром нефть» также попала в Топ-10 глобального «Рейтинга лучших работодателей» по версии HeadHunter. Составляя глобальный рейтинг, эксперты использовали международные методики подсчета корпоративных индексов. Кроме того, компании оценивались по отзывам кадровых агентств и специалистов по работе с персоналом.