Денис Пушилин: "Мы еще будем другим помогать. Вот тогда для нас это норма, тогда это Донбасс"

ВРИО главы ДНР рассказал на Радио "Комсомольская правда" о границах спецоперации, прекращении обстрелов ВСУ и возвращении жителей в Донецк Фото: Дмитрий СТЕШИН

На въезде на Донбасс пробки - все едут по новому маршруту в Крым. Именно эти пробки мешают снизить цены в донецких магазинах до среднероссийского уровня. Об этом и многом другом рассказал временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире радио «Комсомольская правда». А еще мы у него спросили: когда в ДНР пенсии станут такими же, как и в других регионах и почему Донецку жизненно необходимо освобождение Харьковский области.

МЫ ИЛЛЮЗИЙ НЕ ПИТАЕМ

- Денис Владимирович, мы видим, что Донецк и другие города республики до сих пор обстреливаются со стороны Украины. Да обстреливаются так, как никогда раньше. Можно ли это изменить?

- Процесс освобождения, непростой. У противника нет никаких внутренних барьеров, заслонов или ограничений. Если у них есть возможность стрелять по нашим людям и по инфраструктуре, они обязательно это делают. Так что единственная возможность прекратить обстрелы - отодвигать его. Причем, делать это с учетом поставляемого им вооружения.

Конечно, нам очень хотелось бы, чтобы это происходило быстрее. Но я прекрасно понимаю все реалии. Наши ребята делают все возможное и невозможное на передовой, и продвижение происходит. Пусть шагами, а не бегом, но происходит.

- Зеленский дал команду своим любой ценой отстоять Артемовск. Почему они так за него уцепились? У них там самая серьезная линия обороны?

- У них несколько серьезных линий глубоко эшелонированной обороны. Это можно было говорить и про Мариуполь, и сейчас и про Угледарское направление, и про Авдеевку, и в том числе и про Артемовск.

Из Артемовска открывается дорога и на Краматорск и Славянск. Но не менее ощутимым для них будет и потеря Угледара - поэтому они перебрасывают туда резервы. Что касается Авдеевки, то когда мы ее освободим, они потеряют возможность обстреливать Донецк, и Киевский, Куйбышевский районы, и Ясиноватую. Так что будут упираться.

- Мы видим движение российских войск. К чему все идет?

- Цель не меняется, она для нас очевидна: есть конституционные границы Донецкой Народной Республики, в рамках которых мы вернулись в большую Россию. Но стоит учитывать и угрозу, которую несут обстрелы противника. Поэтому мы должны будем отодвигать его уже дальше - от конституционных границ ДНР, чтобы он физически не мог нас доставать. Причем, с учетом того вооружения, которое у него будет на тот момент.

- Сроки назовете?

- Я бы не занимался шапкозакидательством, что «вот-вот, завтра-послезавтра уже все будет хорошо, и противник угомонится». Не угомонится. И мы это понимаем. И нам предстоит еще немало шагов по освобождению и оставшейся части Украины и по защите интересов нашей страны - России.

Из населенных пунктов, которые подвергаются обстрелам, люди стараются выехать. А как день-два обстрелы прекращаются - возвращаются. Фото: Дмитрий СТЕШИН

ДОН В ПОМОЩЬ

- Кроме обстрелов, огромная огромная проблема для Донецка - это вода. Ее нет. Действительно, ее не будет, пока Славянск не освободят? Ведь оттуда велась подача воды чуть ли на весь Донбасс.

- Давайте по порядку. Первое, что Киев сделал, когда все началось - блокады. Это их политика с 2014 года - экономическая блокада, транспортная. Все возможные ограничения. Они прекрасно понимали, что водная блокада будет для нас очень чувствительной. И они могли это сделать, потому что Славянск, откуда все контролируется был под их контролем. Понимаете, так строился наш регион - они питался через искусственный канал, Северский Донец. Он обеспечивал нас водой. И, перекрывая его, создавалась очень большая проблема.

- Как вы сейчас с этим справляетесь?

- Первое, что мы сделали с нашей стороны, конечно же, при поддержке на федеральном уровне, - это стали использовать водохранилища, которые у нас есть. В том числе и резервные. Там было построено 7 водоводов. Это очень большая работа - напитать, перебросить из одного водохранилища в другое… Но все равно они не могут обеспечить всех наших потребностей.

- Приходится отключать воду в городах.

- Это для нас вынужденная мера. Это достаточно больно для всех нас. Вода подается сейчас по 2 часа один раз в 3 дня. Но даже с таким ограниченным режимом, водохранилища мы практически исчерпали.

- Нам сообщают, что из Ростовской области строится водовод.

- Вот чтобы в первую очередь поддержать наш режим подачи воды, а во вторую очередь и улучшить ситуацию, принимается решение по прокладке водовода из Дона. Это 194 километра - две нитки. Военно-строительная компания протягивает его в достаточно рекордные сроки. К 1 апреля эти две нитки должны позволить расширить график подачи воды.

- Это закроет потребности Донбасса?

- К сожалению, нет. Это снова временная мера, которая позволит дождаться того момента, когда мы освободим уже и Славянск в том числе.

- Там всю водную инфраструктуру, которая там есть украинцы же уничтожат.

- Без сомнений, мы не испытываем здесь никаких иллюзий. Но мы уже провели тут определенную работу: у нас уже заготовлено оборудование, чтобы в кратчайшие сроки начать восстанавливать водоснабжение.

- Тогда можно будет вздохнуть свободно?

- Там есть еще нюанс. Дальше у них будет возможность перекрывать воду уже на территории Харьковской области. Так что для нас есть необходимость освободить и эту территорию. И вот тогда уже Донбасс будет в полной мере обеспечен водой.

По данным Росстата, цена снижена в среднем на 10-12 %. Фото: Дмитрий СТЕШИН

ЦЕНЫ ПОКА НЕ УПАЛИ

- Наш военкор Дмитрий Стешин, который сейчас живет в Донецке, очень обрадовался, когда отменили таможенный и пограничный контроль между ДНР и Ростовской областью. Была надежда, что цены в магазинах упадут, но этого не произошло. Почему?

- Да у нас теперь административная граница, а не государственная. Но мы не можем убирать контрольно-пропускные пункты.

- Почему?

- Есть большая угроза террористической деятельности со стороны Украины. К сожалению, тут у них могут быть диверсионные группы. Мы к этому привыкли и научились с ними бороться. Но если они будут попадать с оружием, взрывчаткой на территорию Ростовской области и расползаться по России, то с этим бороться будет гораздо сложнее. Поэтому мы контролируем выезд с территории республики.

- И на КПП появляются очереди…

- Мы, к сожалению, пока, не смогли с ними справиться в полной мере. Почему они появляются? Есть определенные сложности с Крымским мостом и поток гражданского населения, грузов, которые везут в Крым, в Запорожскую и Херсонскую область, хлынул через нас. Это первое.

Второе. Это массовая стройка, которая идет в республике. У нас в пике работало 40 тысяч строителей. С учетом транспорта, стройматериалов, это большая нагрузка.

Третья причина – это наши граждане, которые выезжают. У нас только выстраивается система МФЦ. Они работают буквально с понедельника и то с ограниченным функционалом. Люди вынуждены ехать в Ростовскую область, чтобы получить услуги, которые им нужны.

- А цены тут при чем?

- И все это наложило отпечаток на перевозчиков. Если мы выровняли вопросы по законодательству - у нас была разная система налогообложения, возврат НДС. Но стоимость перевозки товаров… Например, машина, которая везет товар из Москвы в Ростовскую область или на Кубань, делает три ходки в неделю. А когда этот же перевозчик едет в нам, то за неделю может сделать одну ходку. То есть цена за одну и ту же услугу по перевозке в ДНР выше в 2-2,5 раза. Это отражается на ценах.

- Как будете решать проблему?

- С Минтрансом, с Маратом Хуснуллиным (вице-премьером, - ред.) мы эти вопросы проработали. Будем в два раза расширять КПП, будем добавлять дополнительные пункты, будем расширять дороги. Но это вопрос не решается по щелчку пальца. Нужно время. А цены в магазине мы видим сейчас. Мы пытаемся договариваться с торговыми сетями. Они снижают цену. По данным Росстата, цена снижена в среднем на 10-12 %.

- Так на этом еще и кто-то пытается нажиться.

- Были где-то завышения. Здесь у нас выезжает и правительство, и сам премьер, по сетям проверяют. Стараемся докопаться до самой сути, в чем причина. Ну понимаете, нет у нас волшебной палочки, которой можно махнуть, и все сразу хорошо. Но мы руки точно не опускаем. И прекрасно понимаем, что будем делать завтра, послезавтра.

«ВОТ ТОГДА ЭТО ДОНБАСС»

- Пенсии у вас теперь такие же, как на всей остальной территории страны?

- Это тоже процесс. Мы полностью переходим на российское законодательство. Сейчас на федеральном уровне рассматривается законопроект, по которому мы сможем перейти к перерасчету пенсий. Где-то с 1 марта начнем. Но это тоже не сразу. У нас под миллион пенсионеров. И эту работу нужно провести физически - все перерассчитать.

А вообще задача понятная - пенсии должны быть такие же, как в других регионах Российской Федерации. Пособия и другая поддержка - тоже.

- Какие тут сложности?

- Да очень простые. Вот простой пример: материнский капитал. Решение есть, деньги дают. Но! Его могут получать только граждане России. Подтверждение - российский паспорт. И наши люди уже россияне, но паспорта получили не все. Можно ребенка уже родить, но паспорта еще не иметь. И так по каждому нюансу. Мы сейчас очень много уделяем внимания этим нюансам.

- Что вообще изменилось с включением в состав России?

- В первую очередь, это ощущение, что мы наконец-то дома. Для нас это открывает новые возможности.

- Мы выпустили несколько материалов, где пытались спрогнозировать, будет ли Донбасс дотационным регионом.

- Для нас это непривычное состояние, когда нам помогают. Мы хотим помогать. Вот тогда для нас это норма, тогда это Донбасс. Мы для себя сделаем регион самодостаточным и будем другим помогать. Я в этом абсолютно уверен.

На въезде на Донбасс пробки - все едут по новому маршруту в Крым. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ГОРОД-МИЛЛИОННИК

- Что с людьми? Уже посчитали, сколько уехало за эти годы?

- Нужно учитывать, что и сейчас миграция продолжается. Из населенных пунктов, которые подвергаются обстрелам, люди стараются выехать. А как день-два обстрелы прекращаются - возвращаются. Кто-то находит работу вне республики и оседает там, а кто-то пожил в другом регионе, чувствует, что дом есть дом и едет обратно. Мы субъект Российской Федерации, люди возвращаются.

- Какие сейчас население Донецка?

- С учетом эвакуации, которая была в прошлом феврале, с учетом СВО, в городе остается от 800 тысяч до миллиона человек. Вы можете сейчас приехать в Донецк и увидите пробки. Даже Мариуполь уже ожил. Да, там много сложностей, много разрушений, но с марта-апреля-мая - это совсем другой город. Даже там появляются пробки, дороги ремонтируются, магазины открываются, новые кварталы появились.

ЛИЧНОЕ

- Мы неплохо знаем Пушилина политика, но лично о Денисе Пушилине - не так-то много. Вы женаты? У вас есть дети?

- Женат. У меня три дочки. Всегда хотел сына. Останавливаться не намерен.

Супруга вместе с нашим омбудсменом занималась помощью детям: интернаты, детские дома. Это было еще до февральской эвакуации. Сейчас она уделяет больше внимания художественной гимнастике. Она почетный президент федерации. Старается выстроить ее работу. Это участие наших спортсменок в разных соревнованиях, в российском первенстве и прочее. Это ее основное направление. А для меня самое главное, что она не отвлекает меня от работы. Меня это устраивает.

Наши младшие дочки занимаются художественной гимнастикой. Они трудоголики - ежедневные тренировки по шесть-семь часов. С одним выходным в неделю. Средняя дочь уже кандидат в мастера спорта. Младшая за ней тянется