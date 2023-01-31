О подвиге разведчиков не забыли потомки

Глава СВР России Сергей Нарышкин. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Директор Службы внешней разведки Российской Федерации наградил почетной Грамотой «За большой личный вклад в укрепление и развитие взаимодействия с СВР России» заместителя Председателя Российского военно-исторического общества (РВИО) Николая Овсиенко.

Медаль «За взаимодействие» получил необычный авторский коллектив: руководитель ГБУ Москвы «Автомобильные дороги» Александр Орешкин и его первый заместитель Раис Чигликов, директор дирекции кинопоказа Первого канала Сергей Титинков. Награду им вручили за вклад в создание многосерийного художественного фильма «Начальник разведки» о легендарном разведчике Павле Михайловиче Фитине.

- Павел Михайлович Фитин — человек, который возглавлял советскую внешнюю разведку, пожалуй, в самый трудный для нашей страны период с 1939 по 1946 годы. Творческому коллективу создателей сериала удалось передать дух того времени, показать высочайший профессионализм, мужество и патриотизм сотрудников СВР, – отметил Сергей Нарышкин.

Поддержку в создании фильма оказали Российское военно-историческое общество и Российское историческое общество.

- Этот фильм – пример того, как Российское военно-историческое общество, Российское историческое общество, Фонд «История Отечества» вместе стоят на страже истории нашей Родины – сказал Николай Овсиенко.

По поручению Президента РФ Владимира Путина, Российское военно-историческое общество с 2021 года выполняет программу по увековечению имен незаслуженно забытых военачальников и сотрудников органов разведки.

Памятники советскому разведчику Павлу Судоплатову были недавно открыты на его малой Родине – в Мелитополе, на площади Правосудия в Донецке и на «Партизанской поляне» в Брянской области.

Также были увековечены имена разведчиков Дмитрия Быстролетова, Рудольфа Абеля, Георгия Косенко, Арнольда Дейча, Яна Берзина. В честь выдающихся сотрудников органов разведки были названы улицы и скверы.