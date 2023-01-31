Рассекречены переговоры президентов Ельцина и Джорджа Буша-старшего по Украине

Борис Ельцин и Джордж Буш во время брифинга по итогам переговоров в июне 1992 г. Фото: DPA/TACC

Борис Ельцин в 1992 году на встрече с президентом США Джорджем Бушем-старшим в Кэмп-Дэвиде назвал Украину «главным дестабилизирующим фактором». Это следует из рассекреченной стенограммы беседы, опубликованной американской организацией «Архив по нацбезопасности» (National Security Archive) при Университете Дж. Вашингтона.

Президент России Ельцин отмечал, что у него «хорошие личные отношения» с президентом Украины Кравчуком. Но российский лидер указал на национализм парламентариев: «В Верховной раде есть группа. Это крайние националисты, они называются Народный Рух. У них есть влияние, но нет большинства в парламенте. Рух оказывает на Кравчука серьезное давление...»

Экс-советника Ельцина, Сергея Станкевича мы попросили прокомментировать рассекреченные документы.

- Каким на самом деле было отношение Ельцина к «украинскому фактору» 31 год назад, зимою 1992-го?

- Надо принять во внимание контекст событий и время. Это февраль 1992-го. Второй месяц независимости и России, и Украины. Самый острый период притирки Москвы и Киева. Делили армию. Кто-то принимал присягу Украины, кто-то перемещался в Россию. Жестко стоял вопрос по Черноморскому флоту. Были провокации против военных частей. Особенно в Крыму. И не только по кораблям в Севастополе. Но и по авиации. Все это находилось в нервном, остром, жестком режиме. И это все было на фоне серьезной информационной войны. Опубликованная сейчас стенограмма переговоров Ельцина и Буша-старшего отражает ситуацию на февраль 1992-го.

- Как Ельцин соотносил межгосударственную напряженность с личными хорошими отношениями с украинским президентом Кравчуком?

- Что касается личных отношений Ельцин-Кравчук, то контакт, который тогда действительно существовал между ними, был прямой — и он позволял избегать самой острой конфронтации. Но одновременно там существовала команда, которая подвергала Кравчука серьезному внутреннему давлению. Не только со стороны националистического «Руха». Там были организации и пожестче. Руководство «Руха» состояло в основном из интеллигенции. Писатели, режиссеры, академики. А вот примыкали к этому «Руху» организации, которые были готовы и к силовым действиям.

Сергей Станкевич. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Каким именно?

- Если бы произошла эскалация по поводу имущества трех военных округов на территории бывшей Украинской ССР. Вот этого тогда удалось избежать. И к весне 1992-го мы смогли добиться понимания и широкого компромисса.

- Вы лично видели - Ельцин доверял Кравчуку?

- Не стоит путать дипломатию с исповедью. То, что Ельцин говорил в Кэмп-Дэвиде Бушу-старшему — это дипломатия, а не повесть о том, чего Ельцин действительно хотел, и к чему стремился. Буш довольно долго поддерживал идею некоей формы союзного единства. Он, как и Москва, опасался любого обострения на этой почве. В том числе, с учетом того, что на территории соседних с Россией республик находилось огромное количество оружия, в том числе ядерного. Буш тогда был ситуативным союзником Ельцина. Но и позиция «равноправия» Киева и Москвы транслировалась президенту США его советниками.

- Буш не давил на Ельцина: быстрее расставайся с Киевом, со всеми долгами и отношениями?

- Ровно наоборот. Буш в тот момент всячески помогал тому, чтобы ситуация была стабилизирована. И чтобы ядерные вооружения были как можно скорее эвакуированы из Украины в Россию.

- Президент США был за то, чтобы скорее сделать Украину безъядерной?

- Он был за то, чтобы произошли перемены в отношениях Россия-Украина, но чтобы они не повлияли на безопасность США — и последователи его выступали в том же ключе.

- Ельцин обманулся в Кравчуке?

- Было бы ошибочно по отрывочным словам, сказанным в закрытой беседе с американским президентом судить об истинном отношении Ельцина к Кравчуку. На самом деле, у Ельцина не было никаких сомнений об истиной позиции Кравчука.

- Ельцин знал, что Кравчук — хитрый лис?

- Абсолютно. Я в 1991-м и 1992-м несколько раз летал к Кравчуку по поручению Ельцина. В августе, декабре и феврале. И никаких сомнений относительно Кравчука не было.