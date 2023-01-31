Интернет-пользователи спасают популяцию белых мишек и помогают восстановлению озонового слоя

Вклад своих пользователей в российскую экологию ежегодно подсчитывают аналитики компании Авито. Согласно их подсчетам, перепродажа товаров с помощью платформы в период с 2020 по 2022 год помогла предотвратить выброс 55,8 млн тонн парниковых газов, что сопоставимо с прекращением эксплуатации на полгода всех легковых автомобилей в России. По данным объединенного исследовательского центра Европейской комиссии, всего транспорт в России выбрасывает 257 млн тонн CO2 в год, из которых 41% приходится на легковые автомобили.

Благодаря повторным продажам и покупке с рук сокращается производство новых товаров, и следовательно, уменьшается выброс парниковых газов.

“Согласно международным исследованиям, выброс парниковых газов является одним из факторов, влияющих на наличие озоновых дыр в атмосфере. Истончение озонового слоя приводит к усилению ультрафиолетового излучения, которое влияет на глобальное потепление, повышение уровня мирового океана и популяцию белых медведей. Как ожидается, благодаря существенному сокращению выбросов, озоновый слой планеты будет полностью восстановлен к 2040 году. Пользователи Авито вносят в это достижение свой внушительный вклад, осознанное потребление заложено в ДНК нашего бизнеса.” – рассказывает Василий Лексин, руководитель продукта по ESG.

Сокращение производства новых товаров привело и к снижению объема потребляемой для этих целей электроэнергии. В период с 2020 по 2022 год интернет-пользователями было сэкономлено 258,6 млрд кВт⋅ч. Это сопоставимо с выработкой энергии одной из крупнейших в России — Саяно-Шушенской ГЭС — за 10 лет. В год она в среднем производит 21,4 млрд кВт⋅ч.

Значительно сэкономлено и водопотребление. За три отчетных года переиспользование потребительских товаров и электроники позволило сэкономить 472 млн кубометров воды. Этот объем сравним с водопотреблением воды в Москве за полгода.

Для оценки выбросов CO2 аналитики компании используют международную базу данных Ecoinvent. Она создана специально для подобных проектов и позволяет, например, узнать, сколько ресурсов уходит на производство хлопкового волокна или транспортировки легковушки автопоездом.