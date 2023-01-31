Глава СНБО Украины обвинил русских в появлении видео с облавами на военнобязанных в Одессе и Харькове

Глава СНБО Украины Алексей Данилов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Даже не знаю, как вам поведать об этой чудовищной эффективности рук и ног Кремля. В общем, как оказалось, это русские снимают фейки на улицах Одессы, Николаева, Харькова и даже Львова про отлов подлежащих мобилизации украинцев и выкладывают их в Сеть. Всесильные русские, пока вся Украина сражается с ними, пробрались на все улицы, захватили общественный транспорт, заходят в бомбоубежища, и насильно хватают и заламывают военнообязанных украинцев.

Такой шедевральный перл выдал во вторник глава СНБО Украины Алексей Данилов. После чего стало окончательно ясно, почему его, с одной стороны, называют юристом ветеринаром, а с другой – из-за чего "Леня Мячик" так и застрял где-то в низах карьерной криминальной лестницы.

- Возле военкомата стоят очереди. Там, где наша институция, рядом с нами находятся военкоматы — с утра, с семи-восьми там люди стоят в очереди и спокойно, выверено, чтобы проверить свои данные, при необходимости проводятся определенные процедуры, ничего тут такого нет, - заявил этот человек-тумба и пояснил, - А Российская Федерация запускает фейки, которые не имеют никакого отношения к нашей ситуации. У нас люди добровольно встают в очереди в военкоматы.

Думаете, он просто такой дурак, что верит в то, что несет. Конечно нет. Дураки из криминальных бригад долго на этом свете не заживались. Данилов – предельно, а скорее, беспредельно циничный человек, который будет врать в глаза.

Тем более, в этой ситуации пан Данилов совершенно четко и предусмотрительно отправил своих детей- военнообязанных в Майами, где они с момента начала СВО и по сей день, не щадя живота своего и самой жизни, обороняют Атлантическое побережье США от возможной агрессии России.

А мог бы и не отправлять, а просто пристроить. Поскольку Правительство Украины выдало тут постановление о том, кто, помимо обычных подпадающих под отсрочку военнообязанных граждан Незалежной, имеет бронь от фронта. Как оказалось, это достаточно многочисленные граждане сразу из нескольких групп. Мобилизации не подлежат те, кто задействован в процессе распространения и доставки западной помощи Украине, а также представители зарубежных организаций. Например, руководители и всяко разные менеджеры из фондов Сороса и иже с ними. А еще, только не смейтесь, поклонники всякого рода зарубежных религиозных культов, вроде иеговистов, адвентистов и тому подобной публики. Чувствуется забота иностранных кураторов о собственном кадровом резерве, которому еще, по их разумению, предстоит управлять данной территорией. Таких надо беречь и не бросать под огонь наравне с обычным "пушечным мясом". А вот к представителям традиционных религиозных конфессий таких послаблений не предусмотрено.

Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук тоже сел в лужу. Хотя журналистка чуть ли не пытала его, пытаясь добиться ответа, мол, если Украина все едина и вся, как один, то почему парламентарии или хотя бы их дети не воюют на фронте. Стефанчук долго мялся, жался, с его не в меру дородной морды лица пот стекал тропическим ливнем, но никого из детей верхушки украинской власти он так и не смог припомнить.

Зато Стефанчук смог назвать аж двух депутатов из 423 нардепов, которые, по его словам, воюют на самом что ни на есть фронте. Правда, так и не смог объяснить, как они в таком случае бывают на каждом заседании Верховной рады, где исправно голосуют за предложенные законопроекты. И видно было, что ему очень не по нраву эти вопросы, но сам вызвался, куда деваться.

Именно сейчас у украинских чиновников и депутатов столько возможностей для воровства и откатов, что не до мелочей им. Одни электрогенераторы чего стоят. А есть еще медицинская помощь в виде лекарств и материалов, а есть продовольственная гуманитарка, вещевая, средства индивидуальной защиты, да много чего. День год кормит. Глаза разбегаются от рога изобилия возможностей, а вы к ним с вопросами лезете.

Бросьте вы эти глупости, панове обычные украинцы. И идите в очереди в военкоматы становиться. А то неудобно так получается, как будто Данилов врет.

И прекращайте снимать все эти убегания, упрыгивания и прочие спортивные игры с патрулями. Все же понимают, что это украинские спортсмены так тренируются, а не стараются сбежать, не получив повестки. Не исключено, что к Олимпиаде 2024 года.