Россияне рассказали, как на них повлияла удаленка

Вопрос дня: А как на вас повлияла удаленка? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Светлана Журова, депутат Госдумы:

- Да какая там удаленка - как работали в Госдуме и в регионах, так и продолжали. Ну разве что чаще пришлось делать прививки и ковид-тесты.

Виктор Лазько, глава лаборатории в НИИ риса, Краснодар:

- Ковид не ковид - растениям ведь не объяснишь, что вокруг бушует эпидемия. Работали почти в обычном режиме, только постоянно носили маски. И у нас повсюду поставили ультрафиолетовые облучатели.

Евгений Никифоров, директор радио «Радонеж»:

- Удаленка принудила нас модернизироваться. Пришлось менять формат больших форм радийных. И требования к звуку стали не такие жесткие, как раньше, - это упростило работу.

Максим Сурайкин, экс-лидер «Коммунистов России»:

- Система внутрипартийного общения интенсивно перестраивалась. Наши товарищи стали привыкать к тому, что можно оперативно провести совещание со всеми ключевыми представителями компартии из любой точки страны. Еще удаленка приучила не только спокойно из дома работать, но и закупать продукты для семьи.

Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза:

- Удаленка позволила снимать комментарии и сюжеты не только в студии или с ТВ-группами. Это дало возможность на многое реагировать более оперативно. Но минусом стало то, что на важные совещания осведомленные фигуры уже не приезжали в министерства и ведомства и с чиновниками уже не общаешься в кулуарах после таких совещаний.

Ян Браницкий, эксперт по безопасности:

- Многие владельцы серьезных бизнесов научились работать в условиях, когда присутствие человека на рабочем месте необязательно. Все эти собрания, когда ты смотришь глаза в глаза, - вот это уже не нужно. Руководителям пришлось людям доверять. И они научились контролировать работу подчиненных - не просто ставить задачу, а планово работать. Да, усложнились меры безопасности. Сотрудникам, которые работают с чувствительной информацией, работодателям пришлось выдавать ноутбуки с ограниченным числом программ - для решения только внутрикорпоративных задач.

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