Герой спецоперации «Z» сержант Томилов победил контрбатарейной борьбе

Фото: Александр КОЦ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Ни одна нация не выигрывает столько, сколько Англия от продолжения войны…», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. И еще о себе: «Я был ранен десять раз: пять раз на войне, пять раз при дворе. Все последние раны — смертельные».

НАГНАЛ СНАРЯДОМ КОЧУЮЩИЙ МИНОМЕТ

Подполковник Юрий ГАВШИН

«Командир гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона подполковник Юрий Гавшин, находясь на переднем крае рубежа обороны, под плотным огнем артиллерии и танков противника, организовал артиллерийскую поддержку российских мотострелковых подразделений. В условиях артиллерийских и минометных ударов противника Гавшин обеспечил непрерывное ведение боевой работы своего самоходно-артиллерийского дивизиона и взаимодействующих артиллерийских подразделений, осуществлял корректировку артиллерийского огня гаубичной самоходно-артиллерийской и реактивной артиллерийской батарей бригады, оперативно передавая координаты целей противника. Благодаря умелому руководству подполковника Гавшина артиллерийским огнем российских подразделений было подавлено артиллерийское орудие боевиков, уничтожен кочующий миномет с минометным расчетом, а также боевая машина пехоты иностранного производства и свыше десятка националистов. Благодаря грамотным, решительным и смелым действиям офицера российским войскам удалось уничтожить подразделения наступающего противника, удержать господствующие высоты и избежать гибели личного состава».

ПОБЕДИЛ В КОНТРБАТАРЕЙНОЙ БОРЬБЕ

Гвардии сержант Артем ТОМИЛОВ

«Командир артиллерийского орудия гвардии сержант Артем Томилов со своим расчетом во время штурма позиций боевиков выполнял задачу по артиллерийской поддержке наступающих российских подразделений.

Украинские националисты вели непрерывный артиллерийский огонь по наступающим подразделениям российской пехоты и по позициям российских артиллерийских подразделений. В результате обстрела украинскими боевиками российской артиллерийской батареи, несколько военнослужащих получили осколочные ранения. Томилов вместе со своими подчиненными немедленно выдвинулись на позиции взаимодействующего подразделения, оказали первую медицинскую помощь раненым и организовали их эвакуацию в безопасное место. Одного из тяжело раненных товарищей, находясь под огнем противника, Артем лично вынес на себе с поля боя и доставил в ближайший медицинский пункт. Передав пострадавшего в руки медиков, гвардии сержант Томилов вернулся на линию соприкосновения и организовал эвакуацию техники и вывод орудия из-под обстрела.

Сменив артиллерийскую позицию, расчет под командованием гвардии сержанта Артема Томилова продолжил вести огонь по позициям боевиков. В результате огневого воздействия был уничтожен бронеавтомобиль и пулеметный расчет националистов. Это помогло российским мотострелковым подразделениям продвинуться вперед, занять выгодные позиции и рубежи для развития дальнейшего наступления».