Как сохранить деньги не начиная экономить: 7 простых советов, которые должен знать каждый

Один глоток, второй глоток... Так и пустеет кошелек. Фото: Евгения ГУСЕВА

Мы постоянно тратим деньги. И часто - неосознанно. Особенно если речь идет о каких-то мелких расходах. Но из них часто складываются довольно крупные суммы. Давайте разберемся, от каких трат можно избавиться без потери для качества жизни.

Пакеты в магазине

Как правило, они платные. От 5 до 20 рублей. И чаще всего отправляются на мусорку. В месяц может набраться до 200 рублей! Выгоднее использовать многоразовую сумку. А чтобы не забывать, ее можно хранить в коридоре у входа, в машине или под детской коляской.

Мелкие перекусы

Шоколадки, батончики, печеньки и прочие мелкие радости. Обычно это импульсивные траты. Берешь что-то вкусненькое вместе с кофе или стоя на кассе. Конечно, что-то из этого вам действительно нужно. Но, возможно, знание о том, что такие траты за месяц могут превысить 1000 - 2000 рублей, помогут хотя бы изредка отказываться от подобных покупок.

Включенный свет и кран

Экономии на коммунальных услугах стоит поучиться у немцев. Те обычно отопление включают только в той комнате, где спят. И то на минимум. Посуду моют не под включенным краном, а набирая полраковины. Используют двухфазные унитазы и энергосберегающие лампы. В наших условиях сэкономить можно тоже прилично - до 1000 рублей в месяц. Главное - не доходить до маразма из серии «вместо душа протрите тело влажной тряпкой».

Подписки на онлайн-кинотеатр и другое

Тут 149 рублей в месяц, тут 259. Вроде немного, но, если сложить все подписки на разные сервисы, может набежать 1 - 2 тысячи в месяц. Проведите ревизию и оставьте лишь то, чем вы реально пользуетесь. То же касается и СМС-оповещения в банках. За своими тратами можно следить и через мобильное приложение - бесплатно.

Эффект капучино

Классический пример мелких трат, превращающихся в крупные суммы. Стаканчик кофе - что может быть лучше по дороге на работу или в перерыве? На свежем воздухе. Да, в этом есть доля удовольствия. Но оно улетучивается, когда складываешь все расходы. В Москве у некоторых уходит сумма до 5 тысяч рублей в месяц. А может улететь и больше, если при этом не отказывать себе в сладостях... Наверное, изредка побаловать себя можно. Но если есть задача сэкономить деньги на какую-то важную цель, стоит себя ограничить.

Бутылка воды

Жизненные потребности в воде и пище нам удовлетворять все равно нужно. И если хочется пить, значит, нужно купить бутылку воды. Например, чтобы позаниматься в спортзале. И вроде стоит вода недорого (30 - 50 рублей), но, если покупать ее постоянно, общие расходы могут превысить 500 рублей в месяц. Возможность сэкономить - купить бутылку из плотного пластика с хорошей крышкой и носить с собой. Берите пример с китайских туристов, которые на всех экскурсиях ходят с мини-термосами с зеленым чаем.

Лотерейные билеты

Бессмысленная трата! Лотереи недаром называют налогом на глупость. Если посмотреть отчетность крупных компаний, занимающихся этим бизнесом, можно увидеть, что на призы, включая джекпот, идет лишь 50% от сборов. Остальное - расходы компании и ее прибыль. На длинных отрезках времени и при покупке, допустим, 100 лотерейных билетов вам вернется примерно 25% от потраченных денег. Некоторые с каждой зарплаты покупают несколько билетов, надеясь на удачу. Уверен, что 300 - 500 рублей в месяц лучше потратить с большей пользой.

Что покупать точно не стоит Фото: Алексей СТЕФАНОВ

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

И разделить на 170...

Экономия - это баланс между эффективностью трат и качеством жизни. Можно, конечно, урезать почти все траты, но вряд ли такая жизнь вам понравится. Поэтому при сокращении расходов есть смысл помнить о трех важных нюансах.

Время или деньги

В жесткой экономии главное - не дойти до фанатизма. Например, можно, конечно, не тратить деньги на метро или автобус, а везде ходить пешком. Но тогда вы будете тратить время и силы. А это тоже своего рода эквивалент деньгам. Ведь ваше время и силы вы тратите на то, чтобы зарабатывать. Не останется времени и сил - не будет и дохода.

Есть простой способ оценить эффективность экономии. Возьмите свою зарплату и разделите ее на 170 (среднее количество рабочих часов в месяц). Так вы оцените стоимость вашего часа. Допустим, он стоит 500 рублей, а поездка на такси стоимостью 200 рублей сэкономит вам полчаса. Получается, вам выгоднее взять такси, потому что ваши полчаса стоят 250 рублей.

Расчет, конечно, условный. Но он дает хороший ориентир, от которого можно отталкиваться при принятии решения - покупать или нет.

Абсолютная сумма или относительная

Есть такая психологическая уловка. Ценность экономии мы определяем через сравнение с аналогами. Например, если сахар в одном месте стоит 50 рублей, а в другом - 80 рублей. Завышение нам кажется серьезным - аж на 60%. И мы готовы потратить какое-то время, чтобы дойти до другого магазина и сэкономить эти 30 рублей.

А теперь представим, что выбираем телефон. В одном месте он стоит 30 000 рублей, а в другом - 29 900. Экономия - всего 0,3%. Многие подумают: чепуха, зачем ради такой мизерной экономии тратить свое время? А между прочим, это 100 рублей, то есть в три раза больше того, что вы смогли бы сэкономить при покупке килограмма сахара.

ЭФФЕКТ ОБЪЕМА

Берите больше - так дешевле? Не всегда!

Есть такой стандартный совет по экономии. Мол, если брать товары большими упаковками, получится отлично сэкономить. Чисто математически так и есть. Условные чипсы, орешки или газировка в больших упаковках действительно стоят меньше, если пересчитывать цену в килограммы или литры.

Но проблема в том, что, какой бы большой ни была, например, упаковка с фисташками, через полчаса их уже не будет. Особенно под пиво. Тоже, естественно, в большой таре. В итоге и сэкономить не получилось, и съели лишнего. И голова наутро болит. Одни убытки и для кошелька, и для здоровья...

Еще хуже, если по скидке купить что-то скоропортящееся. Например, польститься на бесплатную доставку при заказе от какой-то суммы. В итоге у части продуктов истечет срок годности и их придется выбросить. Сэкономили 200 рублей на доставке, но выкинули 500 рублей в мусорку.

Экономия на объемах подходит только для тех категорий продуктов, которые долго не портятся и которых точно не получится перебрать. Например, корм для домашних животных. Там есть точная дозировка, которой нужно придерживаться. Главное - не вестись на жалобные взгляды из-под стола. Но есть рекомендации и для человеческой еды.

- Я часто работаю на выезде. Поэтому беру с собой перекус - орешки и сухофрукты. Покупать их в маленьких упаковках накладно. Покупаю на рынке раз в два-три месяца, но сразу несколько килограммов. Получается примерно вдвое дешевле. А чтобы не переедать, сразу смешиваю и фасую дома в маленькие пакетики. Беру утром один такой пакетик, термос, пару бутербродов - и поехал, - рассказывает Денис, мастер по мебели из Москвы.