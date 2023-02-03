Квартира Бориса Моисеева в Юрмале может достаться Алле Пугачевой

Сергей Горох (справа) долгие годы был директором артиста. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Борис Моисеев ушел из жизни полгода назад. Ему было 68. Первый инсульт у артиста случился еще в 2010 году. После этого Борис прекратил выступления. Он еле ходил и почти не разговаривал. Последние годы Моисеев жил затворником в своей квартире на Садовом кольце, почти не выходя из дома.

Недвижимость по всему миру

- Боря не хотел, чтобы его видели слабым, - говорит промоутер Сергей Лавров. - Рядом с Моисеевым был его директор Сергей Горох. Выступать Моисеев по состоянию здоровья уже не мог, поэтому они с Горохом продали дачу Бори в Барвихе. Финансово Борису помогали Алла Пугачева и Кристина Орбакайте. В деньгах он не нуждался. У Бори было немало недвижимости: две квартиры в Москве (одна - на Садовом кольце, другая - в Крылатском), квартира в Юрмале, еще одна - в Болгарии. При жизни Моисеев обещал, что завещает квартиру в Юрмале Кристине Орбакайте. В юности он работал в коллективе Аллы Пугачевой, детство Кристины прошло на его глазах, он называл Орбакайте «доченька моя». Но после смерти Бориса выяснилось, что квартира в Юрмале переписана на директора Бори Сергея Гороха.

Маркс Толкач - единственный родственник танцора. Фото: www.youtube.com

Как уверяет единственный брат артиста 82-летний Маркс Толкач (он уже давно живет в Канаде), вся недвижимость Бориса, все его счета теперь принадлежат Сергею Гороху. Именно поэтому брат Моисеева обратился за помощью к известному адвокату Александру Добровинскому.

- Нам необходимо ознакомиться с завещанием Бориса Моисеева, что произойдет, думаю, в ближайшее время. Тогда и будет принято решение, нужно ли присутствовать на процессе господину Толкачу, - сообщил «КП» Александр Добровинский.

- Александр Андреевич, как думаете, тяжелая битва вам предстоит?

- Понятия не имею. У Маркса Толкача есть подозрение, что завещание было составлено Борисом, когда он был уже болен и недееспособен. Будем поднимать документы и выяснять истину.

Директор Моисеева Сергей Горох отказался комментировать СМИ обвинения брата артиста. Мол, все это абсурд, а любые разговоры о личной жизни Моисеева ему якобы запретил обсуждать сам танцор. «КП» звонила Сергею несколько раз - трубку никто не брал.

«Распродает жилье»

Впрочем, брат Моисеева убежден: молчание Гороха связано с тем, что ему сложно объяснить, как он оказался единственным наследником певца.

- У нас с Борисом были нормальные родственные отношения. Когда мы еще жили в России, моя жена работала у Бори в «Трио экспрессия», она хорошо знает Сергея Гороха. Горох пришел к Борису на должность директора 30 лет назад и сразу стал «рулить» всей его жизнью, - рассказал «КП» Маркс Толкач. - Сейчас многие пишут, что якобы семья бросила Бориса и только бедный Горох за больным присматривал. Это неправда. Просмотрите программу «Секрет на миллион» 2017 года. Там Борис, пережив первый инсульт, говорит Лере Кудрявцевой: «Все наследство я оставлю своему братику, Марику». О том, что Бориса снова разбил инсульт, нам никто не сообщал. Я звонил Боре, телефон его был отключен. Звонил Гороху - он не поднимал трубку. И так было последние два года. Друзья говорили мне, что Боря сидит дома, Горох его изолировал. Но меня успокаивало, что финансово и с лечением брату помогала Алла Пугачева. Я был уверен, что под ее крылом он в надежных руках. Мы хотели приехать, забрать Бориса, но как? Мне 82 года, я пожилой человек, дорога непростая, лететь в другую страну, чтобы нас не пустили на порог? Нам оставалось довольствоваться только редкими сообщениями от друзей Бори, что он жив и накормлен. О смерти брата я узнал из прессы, Горох мне не звонил. И после ухода Бори Сергей не берет трубку. Единственное, что я знаю: Горох всем говорит, что мой брат завещал всю свою недвижимость ему. Даже квартиру в Юрмале, которую Боря обещал оставить Кристине Орбакайте. Я считаю, что квартира должна достаться семье Пугачевой, которая все эти годы помогала брату. Так будет справедливо.

- А Гороху что-то должно достаться, как вы считаете?

- Конечно, я бы отблагодарил Сергея, мы бы по-человечески договорились. Но получается некрасивая история: человек просто присвоил себе все состояние Бори. Видимо, когда брат был в невменяемом состоянии, он и подмахнул это завещание. Мы пока не видели содержание этого документа. Даже не знаем, есть ли он вообще. Это предстоит выяснить адвокату. Ну, а пока новости невеселые. Как мне стало известно, Горох начал распродавать недвижимость Бори. Уже продана квартира в Крылатском.

В конце 1970-х артист выступал в составе танцевального трио «Трио экспрессия», где его и заметила Пугачева. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Нелли Кобзон: Иногда мне звонил

Вдова Иосифа Кобзона Нелли Михайловна, как и Алла Пугачева, все эти годы поддерживала тяжелобольного Бориса Моисеева финансово. Но почти не общалась с артистом.

- Я не знаю, какие у Бори были отношения с братом. С Борей я последние годы общалась через его директора Сергея Гороха. Иногда Боря звонил мне сам, говорил с большим трудом пару слов, но я его понимала, - рассказала «КП» Нелли Кобзон. - Я не сидела у его кровати, не кормила его, но знала, что Боря чистенький и сытый. За ним хорошо ухаживали. Для меня это было самое главное. Что касается наследства, я считаю, что брат имеет на него право. Все-таки он самый близкий родственник Моисеева. Но думаю, брат Бори и Сережа Горох сами разберутся, без моего вмешательства.

ЧТО ГОВОРЯТ В ЗАКУЛИСЬЕ

«Заработал состояние благодаря Гороху»

Впрочем, в эстрадном цеху у Сергея Гороха хорошая репутация. Мужчина сейчас работает в команде у Надежды Бабкиной, и его коллеги отмечают: Сергей и правда все эти годы был единственным, кто ухаживал за покойным танцором. Дескать, неудивительно, что Борис оставил ему все наследство.

- Взлет карьеры Моисеева начался, когда в его команду пришел директором Сережа Горох, - считает руководитель компании «Ру-концерт» Евгений Морозов. - До этого Борис был бывшим танцором из команды Пугачевой. Горох предложил ему записать дуэт с Людмилой Гурченко, после чего на Моисеева свалились миллионы, он сразу стал большой звездой. На этом проекте Борис заработал более 7 млн долларов. Им с Гурченко платили по 50 тысяч долларов за корпоративы. Вот на эти деньги Борис и накупил кучу недвижимости. Сережа Горох последние годы занимался, простите, только памперсами Моисеева. Более 10 лет он был его нянькой. Поэтому ничего удивительного, что Боря все оставил ему. А кому еще? Брат годами ему не звонил и не приезжал, а сейчас вспомнил о родстве, когда наследство замаячило.