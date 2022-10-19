Герой спецоперации «Z» ефрейтор Назаров спас жизнь десяти бойцам

Командир отделения артиллерийской бригады старший сержант Денис Рябенко

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Предположения и предрассудки все расстраивают», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А а еще повторял: «Собственностью своею во всякое время жертвовать - правило высочайшей службы».

ПРИКРЫЛ БАТАЛЬОН ТОЧНЫМ АРТОГНЕМ

Сержант Владислав Дягилев

«Сержант Владислав Дягилев, действуя в составе расчета боевой машины РСЗО, выполнял боевую задачу по огневой поддержке одного из подразделений батально-тактической группы российских Вооруженных Сил, ведущей наступление на позиции украинских националистов. Получив данные об объектах противника, Владислав атаковал их прицельным артиллерийским огнем. Благодаря профессиональным навыкам сержанта Владислава Дягилева и слаженности работы экипажа боевой машины были уничтожены зенитно-ракетный комплекс противника, 2 вражеских автомобиля и до 20 националистов. Поразив объекты, сержант Дягилев оперативно вывел боевую машину из зоны вражеского артиллерийского огня в безопасный район, тем самым сохранил жизни личному составу своего расчета и технику для дальнейшего выполнения боевых задач».

Сержант Владислав Дягилев

УНИЧТОЖИЛ ПЯТЕРЫХ ДИВЕРСАНТОВ

Ефрейтор Сергей Николаев

«Старший стрелок ефрейтор Сергей Николаев выполнял задачи по обеспечению безопасного движения колонны основных сил батальонной тактической группы российских десантников. Продвигаясь по маршруту, в районе одного из населенных пунктов Сергей обнаружил диверсионно-разведывательную группу из числа украинских националистов, готовящих засаду. Оценив ситуацию, Сергей одним из первых вступил в бой с вооруженными радикалами. В результате боя, проявив мужество и отвагу, Сергей Николаев лично уничтожил 5 националистов. Боевики, понеся потери, отступили.

Ефрейтор Сергей Николаев

Смелые и решительные действия Сергея Николаева позволили пресечь деятельность вражеской ДРГ на пути следования колонны».

УНИЧТОЖИЛ СКЛАД С БОЕПРИПАСАМИ

Старший сержант Денис Рябенко

«Командир отделения артиллерийской бригады старший сержант Денис Рябенко действуя в составе гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона, вместе с вверенным ему отделением выполнял задачи по артиллерийской поддержке мотострелковых подразделений, ведущих ожесточенные бои с украинскими националистами. В ходе боев с вооруженными боевиками, предпринявшими попытку контрнаступления, Денис, несмотря на артиллерийский обстрел со стороны боевиков, прицельным огнем самоходной гаубицы уничтожил склад с боеприпасами и до 20 националистов. Смелость, отвага и профессионализм старшего сержанта Дениса Рябенко позволили нанести существенный урон подразделениям украинских националистов и лишили их возможности стремительного наступления».

СПАС ЖИЗНЬ ДЕСЯТИ БОЙЦАМ

Ефрейтор Виктор Назаров

«В ходе ожесточенных боев с украинскими националистами, удерживающих под своим контролем один из населенных пунктов, санитарный инструктор десантно-штурмовой роты ефрейтор Виктор Назаров, находясь под шквальным огнем противника, оказывал неотложную помощь прямо в местах массированного обстрела и эвакуировал раненых с поля боя в безопасное место. Проявляя мужество и самоотверженность, несмотря на артиллерийские обстрелы со стороны националистов, Виктор лично спас жизни 10 российским военнослужащим».