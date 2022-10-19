Криптосанкции против россиян: Какие ограничения вводит Запад и что делать владельцам виртуальных валют

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В начале октября Евросоюз принял очередной (уже восьмой) пакет санкций против России. Главной новостью стал потолок цен на нефть. Европейцы все-таки хотят его ввести. И цена на нефть отреагировала вполне ожидаемо. Она снова рвется к уровню в 100 долларов за баррель. Но была и другая новость – Евросоюз запретил оказывать россиянам любые услуги, связанные с криптовалютами. Давайте разберемся, что сейчас разрешено, а что – уже нет. И можно ли как-то обойти эти ограничения.

А КАК ЖЕ СВОБОДА, РАВЕНСТВО И ТАЙНА?

Думаю, многие, кто хоть что-то слышал о блокчейне и биткоинах (см. «Словарик КП»), тут же зададутся вполне логичным вопросом. Как можно запретить то, что вроде бы невозможно запретить, потому что оно не поддается никаким законам и ограничениям?

Вся философия криптовалют строилась на отрицании действующих финансовых институтов. Мол, вот она настоящая экономическая демократия. Свободная от центробанков, бирж и прочих Ротшильдов с Рокфеллерами. Народная цифровая система, где каждый найдет себе место и сможет зарабатывать больше. Оказалось, все давно уже не так.

За последние 10 лет крипто-индустрия из локального движения высоколобых программистов и шифропанков (так называют тех, кто хочет спрятать свою личную жизнь от чужих глаз, в том числе банкиров) превратилась в параллельный финансовый мир. Со своими инвесторами, биржами, стартаперами, мошенниками и… регуляторами.

В обмен на разрешение властей разных стран работать на своей территории крупнейшие криптобиржи стали делиться информацией о пользователях. В общем, играть по правилам и работать как обычные фондовые или валютные биржи. С налогами, отчетностью и, видимо, обязательствами перед местными чиновниками.

- Когда у биржи есть лицензия в одной из стран ЕС, значит все санкции автоматически распространяются и на данную биржу. Тут криптовалютные биржи мало чем отличаются от обычных банков, в которых у российских граждан в Европе могли быть открыты счета, - объясняет Дмитрий Мачихин, основатель сервиса BitOK.

По его словам, теперь пользователи, у которых до сих пор остались счета на европейских криптобиржах, будут вынуждены вывести оттуда свои средства. Иначе их заморозят. К примеру, сервис Blockchain.com дал россиянам время до 27 октября. К этой дате они должны вывести свои деньги с криптокошелька на этой платформе. Так же поступили некоторые другие крупные сервисы – например, Crypto.com.

По оценкам экспертов, те или иные сбережения хранят в криптовалютах примерно полтора миллиона россиян. Санкции против них вводили еще в начале лета. При этом запрет со стороны ЕС касается лишь централизованных бирж. И лишь в том случае, если их руководство решит, что не хочет иметь дела с клиентами из России.

К счастью, криптомир тем и хорош, что регуляторам там подвластно далеко не все. Чуточку свободы в блокчейне еще осталось. Возможности для обхода санкций есть. Централизованные биржи – это, конечно, удобно и относительно безопасно. Но собственные биткоины, эфиры, прочие альт- и стейблкоины можно хранить и в массе других мест.

Другой вопрос – стоит ли вкладываться в криптовалюты в принципе?

ХРАНИТЬ ИЛИ НЕ ХРАНИТЬ

Лично у меня отношение к ним осталось предвзятым. Во-первых, большие риски и практически никакой защиты инвестора. Так, с начала этого года хакеры украли криптовалюты на $2,3 млрд (это примерно 0,3% от общей капитализации крипторынка). Кто-нибудь вернул эти деньги? Конечно, нет!

Для сравнения, по данным ЦБ, в прошлом году мошенники украли у россиян 13,2 млрд рублей. Это всего 0,03% от общего объема сбережений россиян. Кроме того, в большинстве случаев при краже с банковских счетов граждане сами отдают деньги мошенникам, которые дурят их с помощью методов социальной инженерии (психологических методов воздействия с использованием правдоподобных сценариев а-ля «звонок из службы безопасности банка»).

В случае с криптой деньги, как правило, крадут хакеры, которые взламывают серверы того или иного сервиса и опустошают криптокошельки его клиентов. То есть, тут никакая финансовая грамотность не поможет. Для сравнения, в традиционных банках такой проблемы нет. Информационная безопасность там на высоком уровне. В последние годы не было ни одного случая взлома и кражи крупной суммы денег со счетов клиентов в том или ином российском банке (мошенничество со стороны владельцев банка – не в счет, потому что клиентам в этом случае возвращают деньги).

Вторая причина, почему не стоит вкладывать деньги в криптовалюты - высокая волатильность этих активов. Если переводить с биржевого языка, это означает, что стоимость «монет» очень сильно и быстро меняется. И даже так называемые «стейблкоины», которые вроде бы жестко привязаны к тому же доллару и являются его криптопроекцией, по факту ничем не обеспечены. Только обещаниями анонимных создателей.

СТОЛЬКО, СКОЛЬКО НЕ ЖАЛКО ПОТЕРЯТЬ

Сейчас многие используют криптовалюту не для спекуляций, а для хранения и перевода денег за рубеж. Так зачастую проще, чем возить с собой наличные или мучиться со СВИФТ-переводами. И вот тут возникает вопрос. Как в нынешних условиях безопасно покупать и хранить криптовалюту? Чтобы до нее ни мошенники не добрались, ни еврокомиссары.

- Этот вопрос, как ни странно, мучает всех. Вы знаете, это как с авто. Когда раньше были в моде сигнализации, вы приходили в магазин и спрашивали: какую сигнализацию купить, чтобы точно не угнали? А вам отвечали: «ну чтобы точно не угнали, не покупайте машину». С криптовалютами сейчас практически такая же ситуация. К сожалению, любой цифровой инструмент, который живет в интернете, уязвим, - считает Дмитрий Мачихин.

Справедливости ради, здесь стоит добавить, что особенно уязвимы те инструменты, которые не регулируются. В 90-е и нулевые годы банки в России тоже лопались один за другим. Собственники покидали страну с миллиардами долларов, а вкладчики оставались без единого рубля. Система страхования вкладов и жесткая политика ЦБ сделали вложения в российские банки почти на 100% безопасными. По крайней мере, если вы держите в одном банке меньше 1,4 млн рублей, за свои деньги можно не беспокоиться.

Тем не менее главный принцип управления личными финансами сейчас – диверсификация. Важно держать деньги в разных инструментах. Потому что не знаешь, где приобретешь, а где потеряешь. Возможно, часть денег есть смысл перевести даже в криптовалюту.

Сколько вкладывать? Традиционный ответ: сколько не жалко потерять. Крипторынок занимает в мировой финансовой системе всего 1%. Вот такой же процент от собственных свободных денег можно туда и вложить. Максимум 3 - 5%. Криптовалюты — актив очень нестабильный. Рост на десятки процентов легко сменяется падением в разы. Большинство сбережений лучше хранить в стабильных и понятных финансовых инструментах. А в нынешнее время – желательно еще и в консервативных (вклады в банках, облигации, наличная валюта).

СЛОВАРИК «КП»

- Биткоин – главная криптовалюта. С нее, собственно, все и началось. Занимает около половины стоимости всех криптовалют в мире. В 2009 году он стоил меньше одного цента, а сейчас – около $20 тысяч.

- Блокчейн – технология передачи информации, которая используется в криптосреде. Ее плюс в том, что каждый участник системы может посмотреть все транзакции, совершенные с конкретным биткоином. А минус – что сама транзакция идет очень долго (несколько часов или даже дней).

- Альткоин – любая другая криптовалюта, кроме биткоина. Дословно «альтернативная монета» (с англ. coin – «монета»). Всего в мире сейчас уже более 15 тысяч криптовалют. Но подавляющее большинство из них стоят копейки.

- Стейблкоин – криптовалюта, которая не подвержена колебаниям. Она жестко (как объявляется) привязана к курсу доллара или к какому-то другому реальному активу.

Где можно хранить свои «монеты»:

На биржах

- Централизованных (имеющих лицензию в той или иной стране)

- Децентрализованных (не подчиняющихся никому)

В кошельках

- Горячих (цифровые сервисы и приложения)

- Холодных (физические носители а-ля флешка)

P.S. Санкции Евросоюза касаются только централизованных бирж и «горячих» кошельков. Правда, подчиняться требованиям властей или нет, решает руководство конкретного сервиса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Карман наполовину пуст»: Почти 60% россиян не имеют никаких сбережений

Но доля накопителей за последние 10 лет все же выросла (подробнее)

«Все располагает к более слабому рублю»: Что происходит на бирже и в чем сейчас лучше держать свободные деньги

Эксперты рассказали, что будет с курсами валют до конца года (подробнее)