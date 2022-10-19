Кто ходит на работу с магнитными граблями

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Они всегда спешат туда, где случилось убийство, теракт, авиакатастрофа, пожар. Те, кто смотрит телевизор отгадает эту загадку легко: место происшествия, где по чьей-либо вине пострадали или погибли люди, становится рабочей площадкой для профессиональных криминалистов. Они собирают улики, фиксируют следы – формируют материалы для дальнейшего расследования и поиска виновных.

Современная техника приходит специалистам СК России на помощь. Следственные органы располагают внушительным арсеналом современных технико-криминалистических средств: различные источники экспертного света помогают обнаружить следы крови и жидкостей биологического происхождения, для обнаружения металлических объектов в труднодоступных местах современные следователи-криминалисты используют магнитные тралы, а для поиска пуль, гильз и других малогабаритных металлических предметов - магнитные грабли, подводный поиск объектов осуществляется с применением гидролокаторов, а для осмотра мест пожаров криминалистами применяются тепловизоры.

Новейшие методы экспертиз, такие как молекулярно-генетическая, ольфакторная, цифровая сыграли огромную роль в раскрытии сотен преступлений прошлых лет. Вещественные доказательства преступлений, совершенных 10-15-20 лет назад, подвергнутые исследованиям с помощью новейших методик и оборудования позволили установить и привлечь к ответственности преступников.

«Так, в 2022 году с помощью молекулярно- генетических экспертиз был установлен преступник, совершивший убийство женщины в Ростовской области еще в 1990 году, то есть 32 года назад. Ольфакторные, запаховые экспертизы позволили завершить расследование убийства девочки в Калуге, совершенное еще в 2014-м году, убийство малолетнего мальчика в городе Глазове Удмуртской Республики и предпринимателей Петровых в Ульяновской области, совершенные несколько лет назад», - привела примеры официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Только за 9 месяцев этого года расследовано почти 5 тысяч преступлений категории «прошлых лет», в том числе 739 убийств.

Российские криминалисты сегодня научились искать преступника по отпечаткам, ДНК и даже по его запаху, который почти всегда остается на месте преступления. Именно в руках криминалистов оказываются ключи к разгадке самых сложных и громких преступлений.

СПРАВКА «КП»

Впервые криминалистическая служба появилась 68 лет назад, когда 19 октября 1954 года генеральный прокурор СССР подписал указ «О работе прокурора-криминалиста». В дальнейшем – после реформы следственных органов, которая началась в 2007 году, криминалистические подразделения начали развиваться и в системе Следственного комитета России. С тех пор и до сегодняшнего дня криминалисты СКР принимают участие в раскрытии тяжких и особо тяжких преступлений.

При участии Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) Следственного комитета России создана эффективная межведомственная система поиска пропавших людей и в особенности детей; криминалистические подразделения и эксперты Следственного комитета России оказывают следователям содействие в расследовании преступлений украинских вооруженных формирований против мирных граждан Украины и Донбасса: сотрудники ведомства принимают участие в осмотрах поврежденных в ходе боевых действий зданий и сооружений, проведении обысков, анализе информации, содержащейся на электронных носителях. Наряду с этим криминалисты и эксперты участвуют в определении ущерба разрушенных зданий и инфраструктуры. С начала специальной военной операции экспертами-криминалистами Следственного комитета России осмотрено более 62 тысяч различных объектов, в том числе важной социальной инфраструктуры: жилых домов, детсадов, поликлиник. Более того, в ходе выполнения этой работы выработан новый алгоритм оценки ущерба, который позволяет комплексно и в короткие сроки определить размер, масштабы ущерба и варианты его возмещения. Эта методика будет применяться при работе над оценкой ущерба при техногенных катастрофах или стихийных бедствиях. Кроме того, в настоящее время идет формирование следственных подразделений в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях.