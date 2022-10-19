«Навестила Бореньку»: Кристина Орбакайте расплакалась на могиле Бориса Моисеева

Кристина Орбакайте. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Бориса Моисеева не стало почти три недели назад. Известный артист скончался 27 сентября в Москве. Шоумена похоронили на Троекуровском кладбище. На его похоронах был только узкий круг. Большинство коллег по шоу-бизнесу предпочло проститься с Борисом в соцсетях. Его близкая подруга Алла Пугачева не пришла на похороны, также, как и ее дочь Кристина Орбакайте, которую покойный танцор считал своей названной дочерью.

Последние десять лет Моисеев, перенесший три инсульта, сильно болел и совсем не появлялся на публике. Исключение артист сделал в 2021 году только для Кристины Орбакайте. Певица тогда отмечала свой 50-летний юбилей, и Борис пришел поздравить свою любимицу. Пропустить этот праздник он не мог – Моисеев знал Кристину с детства и нежно любил ее. Поэтому тот факт, что Орбакайте не пришла на его похороны, неприятно удивил поклонников артиста. Певица попрощалась с другом соцсетях: «Забрали небеса. Улетел от нас самый светлый, жизнелюбивый, талантливый и смелый Боренька, Борюсик. Ты в моем, наших сердцах навсегда», - написала Кристина.

И вот спустя три недели певица все-таки навестила близкого друга на кладбище. Орбакайте пришла на могилу Моисеева и принесла ему белые розы. Утирая слезы, Кристина положила букет на усыпанную цветами могилу.

«Навестила Бореньку», - подписала певица видео с кладбища, которое она выложила на своей странице.

Кристина пришла на могилу Моисеева и принесла ему белые розы. Фото: кадр видео.

Борис Моисеев ушел из жизни в 68 лет. Тело артиста обнаружил его концертный директор Сергей Горох. Борис Михайлович скончался в своей московской квартире. Уже после похорон шоумена стало известно, что Следственный комитет России проводит проверку по факту смерти Моисеева, рассматривая две версии – «убийство» и «нанесение тяжких телесных повреждений, повлекшее смерть». Судя по всему, следователи решили убедиться, что покойный умер по естественным причинам, поэтому начали расследование.

Борис Моисеев. Фото: Евгения ГУСЕВА

В последние годы артист вел затворнический образ жизни и давно не появлялся на публике. На церемонии прощания на Троекуровском кладбище не было его родственников - только друзья и знакомые. Самым близким человеком Моисеева был его концертный директор.