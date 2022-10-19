В Израиле развеяли слухи о поставках оружия киевскому режиму

Министр обороны Израиля Бени Ганц. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр обороны Израиля Бени Ганц заявил, что его страна не поставляла Украине никакого оружия, ограничившись гуманитарной помощью.

Слова главы оборонного ведомства прозвучали в ответ на предупреждение зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева.

– Хочу уточнить, что мы не продавали оружие Украине. Мы оказывали им медицинскую и гуманитарную помощь. Это должно быть ясно, – сказал Ганц.

Через несколько часов израильские СМИ также сообщили, что Ганц отказался говорить даже по телефону со своим украинским коллегой, несмотря на добрый десяток настойчивых звонков из Киева.

Ранее израильский министр по связям с диаспорой Нахман Шай заявил, что Израилю пора занять четкую позицию на стороне США и стран НАТО и включиться в поставки оружия киевскому режиму на том основании, что Иран якобы оказывает военную помощь России.

В ответ на высказывания Шая заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предупредил, что в случае принятия подобного решения отношения между Израилем и Россией могут серьезно пострадать.

– Израиль вроде собрался поставлять оружие киевскому режиму. Очень опрометчивый шаг. Он разрушит все межгосударственные отношения между нашими странами, – написал политик в своем Telegram-канале.

Кроме того, Медведев напомнил израильским властям о том, что режим Зеленского - ни что иное как власть нацистов, и в случае помощи Киеву Израилю впору признать Бандеру и Шухевича своими национальными героями.