Стало известно, чьи письма Трамп увез из Белого дома

Экс-президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS

Американские СМИ утверждают, что экс-президент США Дональд Трамп, покидая Белый дом, забрал с собой переписку с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. То, что переписка была помечена грифом «секретно», Трампа, конечно, не остановило.

Журналисты The Washington Post уточняют, что во время обысков в резиденции Трампа в Мар-а-Лаго в числе прочей документации были изъяты и 27 писем, полученных от Ким Чен Ына. Их содержание не раскрывается.

В середине августа стало известно, что в особняке Трампа во Флориде был проведен обыск. Согласно имеющимся данным, действия сотрудников Федерального бюро расследований США были обоснованы подозрениями в незаконном использовании оборонной информации и хищении документов в отношении бывшего главы государства.

Результатом обыска стали 15 коробок с документами, которые спецагенты вывезли из Мар-а-Лаго.

Дональд Трамп заявил, что возвращение документов архивы – «рутинный и рядовой процесс», а сам обыск назвал политическим заказом.

Позже появились сведения о том, что экс-глава Белого дома активно ищет в своем окружении осведомителя, по сигналам которого, по всей видимости, и был организован обыск.

Ходили слухи, что «кротом» мог быть зять Трампа Джаред Кушнер, но, похоже, эта информация не подтвердилась, а сам Кушнер активно выступил в защиту своего тестя, заявив, что подобного рода действия властей – происки врагов и серьезная причина для беспокойства.