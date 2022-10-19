Родственники Джорджа Флойда вновь решили нажиться на его смерти

Джордж Флойд скончался 25 мая 2020 года во время задержания после того, как расплатился за сигареты поддельной купюрой и, по словам продавца, отказался возвращать товар. Фото: REUTERS

Семья Джорджа Флойда, чья смерть при задержании полицией спровоцировала массовые беспорядки в США два года тому назад, обратилась с иском с требованием взыскать с темнокожего рэпера Канье Уэста четверть миллиарда долларов компенсации за слова о гибели Флойда.

Ранее Уэст заявил, что причиной смерти Флойда стало не жесткое задержание, а передозировка запрещенными веществами. По мнению рэпера, видеозаписи инцидента с Флойдом доказывают, что колено полицейского Дерека Шовина вовсе не давило на шею афроамериканца, а ухудшение состояния последнего связано с наркотиками.

Джордж Флойд скончался 25 мая 2020 года во время задержания после того, как расплатился за сигареты поддельной купюрой и, по словам продавца, отказался возвращать товар.

Прибывшие на вызов полицейские удерживали Флойда на земле, а офицер Дерек Шовин фиксировал его, надавив коленом на шею.

Позже вскрытие показало наличие психоактивных веществ в крови Флойда, что, по мнению судмедэксперта, в значительной мере способствовало его смерти от сердечно-легочной недостаточности во время задержания.

Вместе с тем, результаты вскрытия не помешали суду приговорить Шовина к 22,5 годам тюремного заключения.

Смерть Флойда спровоцировала выступления сторонников движения Black Lives Matter, перешедшие в массовые беспорядки и погромы, которые прокатились по всей Америке.

В марте прошлого года власти Миннеаполиса, где жил Флойд, приняли решение о выплате его родственникам компенсации в размере $27 миллионов.