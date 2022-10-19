Пара из США утверждает, что в их доме живет сексуальный призрак

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Супруги Хилл из Техаса убеждены, что у них в доме живет привидение. Мало того, что призрак пытается вступить в контакт с жильцами, он еще и издает своеобразные звуки.

По словам Линды Хилл, хозяйки дома, она долгое время не верила в наличие привидения. Однако в один прекрасный день за дверями душа, в котором находилась женщина, появилась темная тень, а мужской голос произнес «Отлично выглядишь!».

Линда была уверена, что это сказал ее муж, но оказалось, что того в это время не было дома.

Кроме того, из пустых комнат периодически раздаются звуки, сопровождающие занятия сексом.

Приглашенные эксперты по паранормальным явлениям утверждают, что отчетливо слышали фразы «Вот так мне нравится» и «О да, малышка!».

До супругов Хилл в доме неоднократно селились арендаторы, но никто из них не задерживался надолго. Правда, на привидение никто не жаловался – съезжали молча.

Сам дом построен очень давно – в 40-х годах позапрошлого века и, по слухам, некогда в нем располагался публичный дом, однако подтвердить эту информацию архивными записями не удалось.