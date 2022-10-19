Глава Ассоциации оборонных предприятий Украины подтвердил участие США во всех операциях Киева

Сергей Пашинский. Фото ИТАР-ТАСС/ Михаил Маркив

Майкл Макфол продолжает активную деятельность в мире знаменитых российских пранкеров Владимира Кузнецова и Алексея Столярова. Конечно же, бывший посол США в России работает на Вована и Лексуса не лично, а посредством своего цифрового двойника.

На такого «Макфола» уже повелись ведущие украинские политики, выложившие ему в разговорах кучу секретов. Не стал исключением и глава Ассоциации оборонных предприятий Украины, экс-глава комитета по обороне Верховной Рады Украины Сергей Пашинский.

В самом начале разговора Пашинский признал, что в зоне проведение специальной операции российских войск Киеву не стоит ждать успехов. «Не будет никаких сенсационных побед и прорывов. - сказал он. - Я не вижу у нас потенциала выйти на границы 24 февраля, его нету».

Ну а дальше секретная информация лилась рекой.

Во-первых, Пашинский подтвердил, что «США тоже несут и ответственность, и имеют право вето на все наши операции». В России в этом никогда и не сомневались.

Затем пришел черед секретной и одновременно забавной статистики.

- Я не хочу пугать вас этой информацией, но за первых три недели из 110 гаубиц М777 у нас 40 вышли из строя. 20 вышли из строя, потому что наши артиллеристы не прочитали инструкцию, как их транспортировать. Не как их эксплуатировать, а как перевозить. Понимаете, есть две инструкции. В Америке, оказывается, мы же не знали, на каждое действие есть своя инструкция.

Приоткрыл Пашинский и завесу тайны над беспилотниками турецкого производства.

- В «Байрактаре» больше пиара и коррупции, чем боевого применения. Это, прежде всего, пиар-проект… Вы же должны понимать, что у нас было много «Байрактаров», а их за неделю все посбивали. «Байрактар»— это никакое не чудо-оружие, при мощных системах ПВО он сбивается влёт, и у него никакой боевой эффективности нет.