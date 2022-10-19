Армия России ничего не покидает и никого не бросает. Эвакуируется лишь мирное население с правого берега Днепра Херсонской области, причем, на таких условиях, что во всей остальной Украине взвыли уже не только от радости, а от зависти. Фото: REUTERS

ЧТО НА САМОМ ДЕЛЕ ПРОИСХОДИТ В ХЕРСОНЕ

Не стоит скрывать, что заявления командующего спецоперацией генерала армии Сергея Суровикина вызвали волну эмоций у слишком впечатлительной части публики. А в Киеве вовсе почему-то сделали странный вывод: "Москали готовы бежать из Херсона!" Напрасно. Армия России ничего не покидает и никого не бросает. Эвакуируется лишь мирное население с правого берега Днепра Херсонской области, причем, на таких условиях, что во всей остальной Украине взвыли уже не только от радости, а от зависти. Обеспечение квартирами или землей под строительство домов, жилищные сертификаты и т.д. Надобно сказать, что ни одно из обещаний Зеленского обеспечить внутренне перемещенных лиц (беженцев) на Украине не было выполнено ни на один процент. А тут — нет даже никаких сомнений, что жителей Херсона не кинут.

Более того, объявление о добровольной эвакуации свидетельствует о том, что Россия заботится о своих новых гражданах и даже о тех, кто, оставшись на освобожденной территории, решил сохранить украинское гражданство. Они обладают точно такими же правами на территории России, как и те, кто поменял свое гражданство на российское. В отличие, кстати, от отношения к ним украинских властей, для которых их жизнь не имеет никакого значения. Которые готовы на любую подлость.

Гражданские из Херсона и окружающих населенных пунктов уедут, армия останется, и для армии отсутствие гражданских – это благо, потому что не надо отвлекаться на помощь им в какой-то тяжелой ситуации, снижать из-за этого свой боевой потенциал и так далее.

И происходящее сейчас лишь подтверждает правоту генерала Суровикина, разъяснившего, что обстановка под Херсоном тяжелая. И из его слов можно сделать вывод - есть данные о намерении Киева подорвать ракетными ударами плотину Каховской ГЭС, что неумолимо вызовет затопление части Херсона.

РАСКРЫТЫ ПЛАНЫ КИЕВА ПОДОРВАТЬ КАХОВСКУЮ ГЭС

Плотина Каховской ГЭС расположена выше по течению города Новая Каховка, построенного для обслуживания Каховской ГЭС в 1952 году. Она запирает Каховское водохранилище площадь которого составляет 2155 квадратных километров, а объем воды в водохранилище превышает 18 кубических километров. При этом перепад воды до и после плотины более 16 метров. То есть через разрушенную плотину сначала пройдет порядка 13 миллиардов кубометров воды, а только потом течение вернется в привычное русло.

В случае разрушения плотины вся эта масса воды с ревом устремится вниз по течению, сметая все на своем пути. По расчетам специалистов первая волна высотой 4-5 метров и шириной около 5 километров может ударить по Новой Каховке, Херсону и другим населенным пунктам вплоть до Днепровского лимана. К Херсону она подойдет уже ослабленной и менее высокой, но в отдельных районах города может доходить до второго этажа.

Она не только может смыть частные дома по берегам Днепра, но и разрушит склады, дороги, производства.

Но и это еще не все последствия. Каховское водохранилище в результате разрушения плотины обмелеет, и система охлаждения Запорожской АЭС может выйти из строя. А это чревато уже катастрофой, которая по своим последствиям будет сравнима с Чернобылем. Вот такой клубок проблем завязала Украина сейчас на Херсонщинском и Запорожском фронте.

В Киеве это прекрасно понимают и ведут дело именно к такому сценарию.

РАЗ ПОПЫТКА, ДВА ПОПЫТКА

Словно подтверждая правоту генерала Суровикина, Украинские войска предприняли в среду утром целый ряд попыток устроить настоящую катастрофу. Очередная попытка высадить десант, который на 30 катерах и, как говорят, на каком-то большегрузе был брошен на захват Запорожской АЭС и Энергодара, провалилась, хотя, чтобы отбить их атаку, нашим подразделениям пришлось вести бой несколько часов. Одновременно Украина рано утром ударила из американских реактивных систем HIMARS по администрации и инфраструктурным объектам Энергодара, который специально был построен для персонала ЗАЭС и является городом-спутником этой АЭС. В результате попадания американских ракет в подстанцию "Луч" город был обесточен.

Новые ракетные удары Украина обрушила и на Новую Каховку. В этом городе украинские военные уже разрушили порядка 350 домов, но не успокаиваются и продолжают бить ракетами, стараясь попасть в Каховскую ГЭС и плотину.

Как рассказал глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо, власти региона планируют эвакуировать порядка 50-60 тысяч человек в безопасную зону на левый берег Днепра и вглубь России. А пока увеличили сток воды из водохранилища, чтобы попытаться минимизировать ущерб, если Киев добьется своей цели — разрушить дамбу.

Впрочем, не факт, что Украине удастся задуманная катастрофа. Пока она сконцентрировала ударную группировку, оцениваемую по численности от 30 до 70 тысяч человек с военной техникой. И в ближайшее время может попытаться начать новое наступление.

P.S. По последним данным Украинские войска начали наступлении в направлении Новой Каховки. Как заявило российское командование, наши войска к этому готовы.