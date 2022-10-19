Армия России ничего не покидает и никого не бросает. Эвакуируется лишь мирное население с правого берега Днепра Херсонской области, причем, на таких условиях, что во всей остальной Украине взвыли уже не только от радости, а от зависти.
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Не стоит скрывать, что заявления командующего спецоперацией генерала армии Сергея Суровикина вызвали волну эмоций у слишком впечатлительной части публики. А в Киеве вовсе почему-то сделали странный вывод: "Москали готовы бежать из Херсона!" Напрасно. Армия России ничего не покидает и никого не бросает. Эвакуируется лишь мирное население с правого берега Днепра Херсонской области, причем, на таких условиях, что во всей остальной Украине взвыли уже не только от радости, а от зависти. Обеспечение квартирами или землей под строительство домов, жилищные сертификаты и т.д. Надобно сказать, что ни одно из обещаний Зеленского обеспечить внутренне перемещенных лиц (беженцев) на Украине не было выполнено ни на один процент. А тут — нет даже никаких сомнений, что жителей Херсона не кинут.
Более того, объявление о добровольной эвакуации свидетельствует о том, что Россия заботится о своих новых гражданах и даже о тех, кто, оставшись на освобожденной территории, решил сохранить украинское гражданство. Они обладают точно такими же правами на территории России, как и те, кто поменял свое гражданство на российское. В отличие, кстати, от отношения к ним украинских властей, для которых их жизнь не имеет никакого значения. Которые готовы на любую подлость.
Гражданские из Херсона и окружающих населенных пунктов уедут, армия останется, и для армии отсутствие гражданских – это благо, потому что не надо отвлекаться на помощь им в какой-то тяжелой ситуации, снижать из-за этого свой боевой потенциал и так далее.
И происходящее сейчас лишь подтверждает правоту генерала Суровикина, разъяснившего, что обстановка под Херсоном тяжелая. И из его слов можно сделать вывод - есть данные о намерении Киева подорвать ракетными ударами плотину Каховской ГЭС, что неумолимо вызовет затопление части Херсона.
Плотина Каховской ГЭС расположена выше по течению города Новая Каховка, построенного для обслуживания Каховской ГЭС в 1952 году. Она запирает Каховское водохранилище площадь которого составляет 2155 квадратных километров, а объем воды в водохранилище превышает 18 кубических километров. При этом перепад воды до и после плотины более 16 метров. То есть через разрушенную плотину сначала пройдет порядка 13 миллиардов кубометров воды, а только потом течение вернется в привычное русло.
В случае разрушения плотины вся эта масса воды с ревом устремится вниз по течению, сметая все на своем пути. По расчетам специалистов первая волна высотой 4-5 метров и шириной около 5 километров может ударить по Новой Каховке, Херсону и другим населенным пунктам вплоть до Днепровского лимана. К Херсону она подойдет уже ослабленной и менее высокой, но в отдельных районах города может доходить до второго этажа.
Она не только может смыть частные дома по берегам Днепра, но и разрушит склады, дороги, производства.
Но и это еще не все последствия. Каховское водохранилище в результате разрушения плотины обмелеет, и система охлаждения Запорожской АЭС может выйти из строя. А это чревато уже катастрофой, которая по своим последствиям будет сравнима с Чернобылем. Вот такой клубок проблем завязала Украина сейчас на Херсонщинском и Запорожском фронте.
В Киеве это прекрасно понимают и ведут дело именно к такому сценарию.
Словно подтверждая правоту генерала Суровикина, Украинские войска предприняли в среду утром целый ряд попыток устроить настоящую катастрофу. Очередная попытка высадить десант, который на 30 катерах и, как говорят, на каком-то большегрузе был брошен на захват Запорожской АЭС и Энергодара, провалилась, хотя, чтобы отбить их атаку, нашим подразделениям пришлось вести бой несколько часов. Одновременно Украина рано утром ударила из американских реактивных систем HIMARS по администрации и инфраструктурным объектам Энергодара, который специально был построен для персонала ЗАЭС и является городом-спутником этой АЭС. В результате попадания американских ракет в подстанцию "Луч" город был обесточен.
Новые ракетные удары Украина обрушила и на Новую Каховку. В этом городе украинские военные уже разрушили порядка 350 домов, но не успокаиваются и продолжают бить ракетами, стараясь попасть в Каховскую ГЭС и плотину.
Как рассказал глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо, власти региона планируют эвакуировать порядка 50-60 тысяч человек в безопасную зону на левый берег Днепра и вглубь России. А пока увеличили сток воды из водохранилища, чтобы попытаться минимизировать ущерб, если Киев добьется своей цели — разрушить дамбу.
Впрочем, не факт, что Украине удастся задуманная катастрофа. Пока она сконцентрировала ударную группировку, оцениваемую по численности от 30 до 70 тысяч человек с военной техникой. И в ближайшее время может попытаться начать новое наступление.
P.S. По последним данным Украинские войска начали наступлении в направлении Новой Каховки. Как заявило российское командование, наши войска к этому готовы.